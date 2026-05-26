Καμπανάκι στη Λάρνακα: Στο μικροσκόπιο 900 επικίνδυνες οικοδομές μετά την κατάρρευση οροφής οικίας

Έκκληση στους ιδιοκτήτες επικίνδυνων οικοδομών να προχωρήσουν άμεσα σε εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης τους ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν δυσάρεστες καταστάσεις από τυχόν κατάρρευση τους, απηύθυνε ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας.

Με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε ότι ο Οργανισμός δεν γνώριζε την περίπτωση της οικίας, της οποίας τμήμα τοίχου και οροφής κατέρρευσε χθες το μεσημέρι. «Ευτυχώς οι τρεις γυναίκες που ζούσαν εκεί κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα και δεν είχαμε οποιαδήποτε δυσάρεστη εξέλιξη» είπε.

Η οικία αυτή, συνέχισε «είναι ακόμα μια περίπτωση όπου είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα με την επιδιόρθωση των υποστατικών τους. Δεν γνωρίζαμε τίποτε για την συγκεκριμένη οικοδομή η οποία δεν υπήρχε ούτε στο αρχείο που λάβαμε από τον Δήμο, ούτε στον οπτικό έλεγχο που διενήργησαν πρόσφατα ιδιώτες μελετητές και λειτουργοί του Οργανισμού σε δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές, βάση του οποίου έγινε επικαιροποίηση του σχετικού αρχείου».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «για την συγκεκριμένη οικία δεν είχαμε ενημέρωση ούτε από τον ιδιοκτήτη, ούτε από οποιαδήποτε καταγγελία. Ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί πως εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έλεγχο των κατοικιών μία προς μία της πόλης και επαρχίας» σημείωσε.

Ερωτηθείς για την εγκαταλελειμμένη οικία, της οποίας κατέρρευσε η οροφή την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Σωτήρος στη Λάρνακα, ο κ. Χατζηχαραλάμπους απάντησε πως «προχωρούμε με την κατεδάφιση της, η οποία θα γίνει από τον ιδιοκτήτη εντός των ημερών». «Ο Οργανισμός εξέδωσε την άδεια κατεδάφισης και είναι θέμα του ιδιοκτήτη να προχωρήσει άμεσα στην κατεδάφιση» είπε και πρόσθεσε πως «παρακολουθούμε το θέμα και πιστεύουμε πως θα γίνει η κατεδάφιση της».

Κληθείς να αναφέρει τι θα γίνει σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν προχωρήσει με την κατεδάφιση της οικοδομής, είπε ότι «θα προχωρήσουμε εμείς με την κατεδάφιση της και θα στείλουμε τον λογαριασμό στον ιδιοκτήτη της».

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ερωτήθηκε και για τους ενοίκους της ετοιμόρροπης πολυκατοικίας, στην οποία την περασμένη Τετάρτη, 20 Μαϊου ο Οργανισμός προχώρησε σε τοιχοκόλληση ειδοποίησης, με την οποία ενημερώνει τους ενοίκους ότι θα πρέπει σε τρεις μέρες να εκκενώσουν τους εσωτερικούς χώρους, προειδοποιώντας με τη λήψη των απαραίτητων νομικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η εκκένωση και η περίφραξη της οικοδομής.

Όπως είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «τα σαράντα άτομα, που διέμεναν στην πολυκατοικία εγκατέλειψαν τα διαμερίσματα τους. Ο ΕΟΑ παρείχε βοήθεια στους ενοίκους μέσω Κοινωνικών Λειτουργών, ενώ είχαμε και επιλογές για προσωρινή διαμονή τους , σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν είχαν καταφέρει να βρουν προσωρινό κατάλυμα». Πρόσθεσε πως εξ όσων γνωρίζει δεν χρειάστηκε ούτε η παρέμβαση της Πολιτικής Άμυνας για εξεύρεση στέγης.

Ερωτηθείς τι θα γίνει με τις άλλες επικίνδυνες οικοδομές της πόλης και επαρχίας Λάρνακας, απάντησε πως «μέχρι το τέλος Μαΐου ολοκληρώνουμε ένα ψηφιοποιημένο αρχείο για όλες τις δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές της πόλης και επαρχίας Λάρνακας που σήμερα είναι γύρω στις 900. Αξιολογώντας τις μελέτες που γίνονται, είτε με ιδιώτες μελετητές είτε με λειτουργούς του ΕΟΑ Λάρνακας, προχωρούμε με τις απαραίτητες ενέργειες για άρση της επικινδυνότητας των οικοδομών με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία» είπε.

Καλούμε, συνέχισε «τους πολίτες να προχωρήσουν άμεσα με οποιεσδήποτε εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης της περιουσίας τους, ώστε να μην φτάνουμε στο σημείο να έχουμε οποιεσδήποτε πτώσεις ή άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. Εμείς ως ΕΟΑ δεν μπορούμε, και δεν είναι αρμοδιότητα μας να γνωρίζουμε την κατάσταση του κάθε υποστατικού και της κάθε οικοδομής, αφού αυτή είναι αποκλειστικά ευθύνη των ιδιοκτητών».

Χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό το να αντιληφθούν οι ιδιοκτήτες όλων αυτών των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών πως είναι αποκλειστική δική τους ευθύνη η συντήρηση της περιουσίας τους».

Σε άλλη ερώτηση ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους απάντησε πως «οι ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα καλούνται άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για άρση της επικινδυνότητας. Οποιαδήποτε συνέχιση της αδράνειας ή άρνηση συμμόρφωσης θα έχει σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες» είπε.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας, συνέχισε «θέλει να καταστήσει απολύτως σαφές ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα προβεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στη λήψη όλων των απαραίτητων νομικών και άλλων μέτρων για τη διασφάλιση της νομιμότητας και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, με δυνατότητα ανάκτησης του συνολικού κόστους των εργασιών και διαδικασιών από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες».

Αφού ανέφερε πως «η μη συμμόρφωση συνιστά ποινικό αδίκημα και δύναται να οδηγήσει σε ποινική δίωξη των υπευθύνων» πρόσθεσε ότι «σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, σε περίπτωση ενοχής, αφενός σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, ο καταδικασθείς υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ, ή και στις δύο ποινές μαζί. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης προβλέπεται φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι 20 χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί».

Παράλληλα, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας «πέραν από την ενδεχόμενη ποινική δίωξη ή ποινική ευθύνη των ιδιοκτητών, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο μέχρι και 20 χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου».

Ο Οργανισμός κατέληξε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να επιδείξει ανοχή σε φαινόμενα αδιαφορίας που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και τη δημόσια ασφάλεια. Η προστασία των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και η εφαρμογή της νομοθεσίας θα γίνει με αποφασιστικότητα και συνέπεια» σημείωσε.