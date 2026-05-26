Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε: Nέος Μητροπολίτης Πάφου o Γρηγόριος Ιωαννίδης - Το ανακοινωθέν (φώτος)

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου εξέλεξε νέο Μητροπολίτη Πάφου τον Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης (Πρωτοσύγκελος Τρεμιθούντος / Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής), καλύπτοντας το κενό που προέκυψε μετά την έκπτωση του Μητροπολίτη Τυχικού.

Η απόφαση λήφθηκε κατά τη σημερινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, όπου εξετάστηκε ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων για τον Μητροπολιτικό Θρόνο Πάφου. Ο Αρχιμανδρίτης εξελέγη δια μυστικής ψηφοφορίας με 11 ψήφους υπέρ του. Μια ψήφο έλαβε ο ιερομόναχος Σοφρώνιος, ενώ ρίχθηκαν και τέσσερις λευκές ψήφοι.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε βάσει του νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, σύμφωνα με τον οποίο η ανάδειξη Μητροπολιτών αποτελεί πλέον αρμοδιότητα της Ιεράς Συνόδου.

Το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου:

Όπως καταγράφει το ανακοινωθέν, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου συνήλθε σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου 2026, σε έκτακτη συνεδρία υπό την προεδρία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου και εργάστηκε ως εξής:

«1. Ενέκρινε τον κατάλογο των υποψηφίων προς εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, μετά την έγκριση από την Ιερά Σύνοδο του νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Δηλώσεις ενδιαφέροντος κατέθεσαν οι: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης Ιωάννου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Θεοχάρους και Ιερομόναχος Σωφρόνιος Στασίνος.

2. Προέβη, διά μυστικής ψηφοφορίας, στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Εκ της ψηφοφορίας, νέος Μητροπολίτης Πάφου αναδείχθηκε ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, διά ψήφων 11 έναντι μίας υπέρ του Ιερομονάχου Σωφρονίου Στασίνου και 4 λευκών.

Το Μήνυμα της Εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00, προ του εσπερινού, εις τον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Θα ακολουθήσει ο εσπερινός. Η εις Επίσκοπον χειροτονία θα γίνει την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, εις τον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας και ώρα 18:00, θα γίνει η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου».

Έδειξαν ενδιαφέρον τέσσερα πρόσωπα

Υπενθυμίζεται ότι για τη θέση είχαν υποβάλει υποψηφιότητα τέσσερα πρόσωπα: ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, ο Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδοτίσσης, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Θεοχάρους, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

Ο Μητροπολιτικός Θρόνος Πάφου παρέμενε κενός από τις 22 Μαΐου 2025, όταν η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την έκπτωση του τότε Μητροπολίτη Τυχικού, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο να ασκεί έκτοτε καθήκοντα Τοποτηρητή.

