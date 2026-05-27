Αύξηση 22% στο ρεύμα στα κατεχόμενα παραμονή μπαϊραμιού - Έντονες αντιδράσεις

Παραμονή μπαϊραμιού ανακοίνωσε η «αρχή ηλεκτρισμού» στα κατεχόμενα αύξηση 22% στην τιμή του ρεύματος, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η εφημερίδα «Ντιαλόγκ» με ειρωνικό τίτλο «Καλό μπαϊράμι» γράφει ότι στη ανακοίνωσή της η «αρχή» αναφέρει ότι εδώ και 14 μήνες δεν είχαν προχωρήσει σε αυξήσεις ενώ το κόστος ενέργειες αυξάνεται.

Στο δημοσίευμα προστίθεται ότι η «αρχή» είχε προτείνει προηγουμένως αύξηση 10-15%, αλλά δεν κατάφερε να λάβει έγκριση από το «υπουργικό συμβούλιο», τώρα όμως προχώρησε άμεσα σε ανακοινώσεις. Η αύξηση θα ισχύει από τον Ιούνιο.

Η «αρχή» αναφέρει ότι οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν πάνω από 60%, το κόστος ζωής αυξήθηκε κατά 38% και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες πάνω από 18% κι αυτοί οι οικονομικοί δείκτες επιβάρυναν τη χρηματοοικονομική δομή και κατέστησαν την προσαρμογή των τιμολογίων αναπόφευκτη για έναν βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Αλί Καματζίογλου, πρόεδρος του τ/κ βιομηχανικού επιμελητηρίου (KTSO) δήλωσε ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη βιομηχανική παραγωγή, η οποία ήδη βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. «Θα χάσουμε εντελώς την ανταγωνιστικότητα που ήδη έχουμε. Παρόμοια προϊόντα με αυτά που παράγουμε προέρχονται από την Τουρκία» είπε.

Εξήγησε ότι η βιομηχανική ηλεκτρική ενέργεια, η οποία ήταν περίπου 3 ΤΛ ανα κιλοβατώρα στην Τουρκία, στα κατεχόμενα είναι 10 ΤΛ. «Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει φτάσει πλέον τις 12,5 λίρες με αυτήν την αύξηση, θα χάσουμε τον έλεγχο των τιμών μας» πρόσθεσε. Ο κ. Καματζίογλου επέστησε την προσοχή στα προϊόντα καθαρισμού, στις υπηρεσίες που παρέχονται στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των τροφίμων και στον τομέα του νερού. «Υπάρχουν 25 παραγωγοί και 1.500 εργαζόμενοι στον τομέα του νερού. Βρίσκονται σε δύσκολη θέση τους τελευταίους μήνες. Με αυτήν την αύξηση, θα βρεθούν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση» ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η ενέργεια είναι η κύρια πρώτη ύλη για τις περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής και ζήτησε από τον «πρωθυπουργό» ένα πακέτο βοήθειας για τους βιομηχάνους με έναν οδικό χάρτη».