Μπάχαλο στην Πάχνα: Άλλα λένε οι Κτηνιατρικές κι άλλα το Υπουργείο - Βγαίνουν στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι

Μπάχαλο και έντονες αντιδράσεις από τους χειρισμούς που γίνονται στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού στην Πάχνα, με τους κτηνοτρόφους να ετοιμάζουν διαμαρτυρία την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο. Παράλληλα διαφαίνεται ασυνεννοησία μεταξύ των αρμοδίων, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να θέτουν τα δικά τους βέτο και όρια, δηλώνοντας ρητά ότι δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση ή αλλαγή στη διαδικασία, σε αντίθεση με το Υπουργείο Γεωργίας που φέρεται να συμφώνησε αυτοβούλως στο να γίνουν δεύτερες δειγματοληψίες. «Θα αναλάβω προσωπικά το θέμα», δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που αποκάλυψε ότι το ζήτημα συζητήθηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Λεμεσό, επανέλαβε ότι «η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη» διευκρινίζοντας ότι «είτε θα συνεργαστούμε όλοι είτε δεν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την κρίση». Κληθείς να σχολιάσει παράπονα των κτηνοτρόφων για τον χειρισμό και τα πρωτόκολλα, απάντησε ότι «ο ιός δεν ήρθε μόνος του στην Πάχνα, κάτι έγινε για να έρθει μέχρι εδώ», αποφεύγοντας όμως να ρίξει ευθύνη στους κτηνοτρόφους. Ταυτόχρονα οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός ζητούν μέσω επιστολής συνάντηση με τον Πρόεδρο.

Τους έταξαν επαναληπτικές

Αυτό που προκύπτει πάντως είναι ότι οι κτηνοτρόφοι στην Πάχνα έγιναν δέκτες διαβεβαιώσεων (την προηγούμενη βδομάδα και πριν τις εκλογές) ότι δεν θα προχωρήσουν σε θανατώσεις των ζώων τους αν δεν γίνουν πρώτα δεύτερες δειγματοληψίες που θα επιβεβαιώσουν το θετικό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι οι δειγματοληψίες έγιναν αλλά με οδηγίες του διευθυντή των Κτηνιατρικών δεν εξετάστηκαν ποτέ, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και τήρησης των πρωτοκόλλων, έφερε περαιτέρω δυσαρέσκεια στην Πάχνα και τους κτηνοτρόφους που πίστεψαν ότι θα άλλαζε το πρωτόκολλο. Ταυτόχρονα, παραμένει εντελώς άγνωστο πότε και με ποιον τρόπο θα προχωρήσουν σε θανατώσεις, εφαρμόζοντας τα όσα προνοεί το πρωτόκολλο, τουλάχιστον για τη μολυσμένη μονάδα.

Την ίδια ώρα όμως, οι κτηνοτρόφοι εντείνουν τις αντιδράσεις και ήδη διαφάνηκε από την Τρίτη το πρωί ότι είναι σε εγρήγορση και δεν θα επιτρέψουν θανατώσεις και νέες δειγματοληψίες, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να το πάρουν μέχρι τέλους. Ομάδα κτηνοτρόφων αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί την Παρασκευή έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Όπως φαίνεται και σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, οι κτηνοτρόφοι καλούν σε μαζική συμμετοχή με σύνθημα «Η φωνή μας πρέπει να ακουστεί!». Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 10:00 π.μ. στο Στάδιο ΓΣΠ, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό στις 11:00 π.μ.