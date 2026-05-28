Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Μπάχαλο στην Πάχνα: Άλλα λένε οι Κτηνιατρικές κι άλλα το Υπουργείο - Βγαίνουν στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Header Image

Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην Πάχνα γύρω από τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, με τους κτηνοτρόφους να καταγγέλλουν αντιφατικά μηνύματα και ασαφείς χειρισμούς από τις αρμόδιες Αρχές. Οι αντιδράσεις κλιμακώνονται, καθώς δηλώνουν αποφασισμένοι να εμποδίσουν νέες διαδικασίες και οργανώνουν κινητοποίηση την Παρασκευή έξω από το Προεδρικό Μέγαρο

Μπάχαλο και έντονες αντιδράσεις από τους χειρισμούς που γίνονται στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού στην Πάχνα, με τους κτηνοτρόφους να ετοιμάζουν διαμαρτυρία την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο. Παράλληλα διαφαίνεται ασυνεννοησία μεταξύ των αρμοδίων, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να θέτουν τα δικά τους βέτο και όρια, δηλώνοντας ρητά ότι δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση ή αλλαγή στη διαδικασία, σε αντίθεση με το Υπουργείο Γεωργίας που φέρεται να συμφώνησε αυτοβούλως στο να γίνουν δεύτερες δειγματοληψίες. «Θα αναλάβω προσωπικά το θέμα», δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που αποκάλυψε ότι το ζήτημα συζητήθηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Λεμεσό, επανέλαβε ότι «η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη» διευκρινίζοντας ότι «είτε θα συνεργαστούμε όλοι είτε δεν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την κρίση». Κληθείς να σχολιάσει παράπονα των κτηνοτρόφων για τον χειρισμό και τα πρωτόκολλα, απάντησε ότι «ο ιός δεν ήρθε μόνος του στην Πάχνα, κάτι έγινε για να έρθει μέχρι εδώ», αποφεύγοντας όμως να ρίξει ευθύνη στους κτηνοτρόφους. Ταυτόχρονα οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός ζητούν μέσω επιστολής συνάντηση με τον Πρόεδρο. 

Τους έταξαν επαναληπτικές

Αυτό που προκύπτει πάντως είναι ότι οι κτηνοτρόφοι στην Πάχνα έγιναν δέκτες διαβεβαιώσεων (την προηγούμενη βδομάδα και πριν τις εκλογές) ότι δεν θα προχωρήσουν σε θανατώσεις των ζώων τους αν δεν γίνουν πρώτα δεύτερες δειγματοληψίες που θα επιβεβαιώσουν το θετικό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι οι δειγματοληψίες έγιναν αλλά με οδηγίες του διευθυντή των Κτηνιατρικών δεν εξετάστηκαν ποτέ, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και τήρησης των πρωτοκόλλων, έφερε περαιτέρω δυσαρέσκεια στην Πάχνα και τους κτηνοτρόφους που πίστεψαν ότι θα άλλαζε το πρωτόκολλο. Ταυτόχρονα, παραμένει εντελώς άγνωστο πότε και με ποιον τρόπο θα προχωρήσουν σε θανατώσεις, εφαρμόζοντας τα όσα προνοεί το πρωτόκολλο, τουλάχιστον για τη μολυσμένη μονάδα. 

Την ίδια ώρα όμως, οι κτηνοτρόφοι εντείνουν τις αντιδράσεις και ήδη διαφάνηκε από την Τρίτη το πρωί ότι είναι σε εγρήγορση και δεν θα επιτρέψουν θανατώσεις και νέες δειγματοληψίες, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να το πάρουν μέχρι τέλους. Ομάδα κτηνοτρόφων αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί την Παρασκευή έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Όπως φαίνεται και σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, οι κτηνοτρόφοι καλούν σε μαζική συμμετοχή με σύνθημα «Η φωνή μας πρέπει να ακουστεί!». Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 10:00 π.μ. στο Στάδιο ΓΣΠ, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό στις 11:00 π.μ.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣΠΑΧΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα