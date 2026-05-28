Τα αλλάζει ο Οδυσσέας τώρα: Θα μιλήσει με όλους πλην ΔΗΣΥ - «Όλα ανοιχτά» για τη μάχη της Προεδρίας της Βουλής

Με φόντο την πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής στις 4 Ιουλίου και την εκλογή του νέου Προέδρου του Σώματος, τα κομματικά επιτελεία κινούνται ήδη σε ρυθμούς έντονων διεργασιών και παρασκηνίου.

Το στίγμα των προθέσεων του ΑΛΜΑ έδωσε το πρωί της Τετάρτης ο επικεφαλής του κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαφών ακόμη και με κόμματα που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός συζήτησης.

Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε την Προεδρία της Βουλής ως «εξόχως πολιτική θέση», ξεκαθαρίζοντας ότι για το ΑΛΜΑ δεν αρκεί μόνο η προσωπική καταλληλότητα του προσώπου που θα επιλεγεί, αλλά θα μετρήσει και η πολιτική του προέλευση.

«Δεν θα διορίσουμε Γενικό Διευθυντή της Βουλής. Θα διορίσουμε Πρόεδρο της Βουλής. Είναι μια εξόχως πολιτική θέση. Άρα θα πρέπει εκτός από την καταλληλότητα του προσώπου το οποίο είναι κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε το κύρος των θεσμών πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι τα πρόσωπα ή φορείς των θεσμών είναι αυτοί που αναβαθμίζουν ή απαξιώνουν, οδηγούν σε απαξίωση κάποιο θεσμό. Άρα το ένα είναι η καταλληλότητα του προσώπου. Το δεύτερο όμως ακριβώς επειδή πρόκειται για μια εξόχως πολιτική θέση θα πρέπει, τουλάχιστον αυτό θα το πράξουμε εμείς, να προσμετρήσουμε και την προέλευση αυτού του προσώπου το οποίο θα κληθεί να υπηρετήσει.»

Όπως είπε, το ΑΛΜΑ αποφάσισε να ξεκινήσει επαφές με όλα τα κόμματα που δεν έχουν ακόμη καταλήξει επίσημα σε υποψήφιο, σημειώνοντας ότι ήδη έχει κλειδώσει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο.

«Αυτό το οποίο εμείς θα πράξουμε, έχουμε αποφασίσει χθες βράδυ, είναι να κάνουμε επαφές με τα κόμματα τα οποία δεν έχουν εξαγγείλει οριστικά το δικό τους υποψήφιο. Ο μόνος που το έχει πράξει αυτό είναι η Δημοκρατική Συναγερμός. Άρα δεν βλέπουμε κάποιο λόγο να βρεθούν με την Ανίτα Δημητρίου ή το Δημοκρατικό Συναγερμό. Θα επιδιώξουμε λοιπόν συναντήσεις με όλα τα άλλα κόμματα. Ήδη σήμερα έχουμε διευθετήσει συνάντηση με τον Νικόλα Παπαδόπουλου, μας το είχε ζητήσει χθες, θα το ζητούσαμε ούτως ή άλλως και εμείς.»

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ αποκάλυψε ακόμη ότι το κίνημα θα επιδιώξει επαφές τόσο με τον Φειδία Παναγιώτου όσο και με το ΕΛΑΜ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο τραπέζι υπάρχουν σκέψεις για μια ευρύτερη συνεννόηση.

«Θα ζητήσουμε συνάντηση επίσης και με τον Φειδία Παναγιώτου και με το ΕΛΑΜ. Θα ζητήσουμε συνάντηση γιατί θέλουμε να δούμε και οι δικές τους προοθέσεις ποιες είναι, γιατί έχουμε κάποιες σκέψεις ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει κάποια λύση η οποία να είναι υπό τις περιστάσεις η χρυσή τομή για περισσότερα κόμματα.»

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει αλλαγή στάσης σε σχέση με τους αρχικούς αποκλεισμούς συνεργασιών, απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας ωστόσο ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πλειοψηφία.

Παράλληλα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έστειλε μήνυμα και για τη συζήτηση που ανοίγει γύρω από τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, επιμένοντας ότι τα μικρότερα κόμματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πολιτικά «δεύτερης ταχύτητας».

«Το σύνταγμα είναι σαφές. Δεν καθορίζει ότι τα κόμματα τα οποία έχουν πέραν των επτά βουλευτών προεδρεύουν υποχρεωτικά αυτά των επιτροπών και ιδίως δεν έχει οποιαδήποτε πρόνοια για αποκλεισμό των κομμάτων τα οποία έχουν λιγότερους βουλευτές. Αυτό που λέει το σύνταγμα είναι ότι κόμματα με επταμελείς και μεγαλύτερες ομάδες έχουν το προνόμιο να είναι αυτοί οι οποίοι προτείνουν τη σύνθεση των επιτροπών και επίσης καθορίζει ρητά ότι αυτά τα κόμματα υποχρεωτικά δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις επιτροπές.»

Όπως σημείωσε, οι 22 χιλιάδες ψηφοφόροι που στήριξαν το ΑΛΜΑ στις βουλευτικές εκλογές δεν μπορούν να θεωρούνται πολίτες «δεύτερης κατηγορίας», ούτε οι βουλευτές του κινήματος να αποκλείονται από ρόλους και θέσεις στη νέα Βουλή.