Καθαρισμός Κοιμητηρίου Έξω Βρύσης

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στο Κοιμητήριο Έξω Βρύσης, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών μας για τη διατήρηση της καθαριότητας, της ευταξίας και της αξιοπρέπειας του χώρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου , τα κοιμητήρια αποτελούν τόπους μνήμης, σεβασμού και τιμής προς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Η φροντίδα και η συντήρησή τους είναι το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στους νεκρούς μας, αλλά και ένδειξη πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας για τον Δήμο μας, όπως αναφέρει.

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς τη μνήμη τους, συνεχίζουμε να φροντίζουμε χώρους ιδιαίτερης ιστορικής και συναισθηματικής σημασίας για την τοπική μας κοινωνία, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Άγγελος Ονησιφόρου.