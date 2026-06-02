Κοντά στον μέσο όρο ΕΕ η Κύπρος στον δείκτη καινοτομίας

Κοντά στον μέσο όρο βρίσκεται η Κύπρος στην επίδοσή της στον Δείκτη Παραγόμενου Αποτελέσματος Καινοτομίας (Innovation Output Indicator – IOI), σύμφωνα με έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Κομισιόν, με τίτλο «Παρακολούθηση της καινοτομικής επίδοσης των χωρών: Ο Δείκτης Καινοτομικού Αποτελέσματος 2025».

Η έκθεση παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα του σύνθετου δείκτη IOI και των επιμέρους δεικτών του για 46 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και επιλεγμένων χωρών της ΕΖΕΣ, του ΟΟΣΑ και αναδυόμενων οικονομιών.

Ο IOI, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, αποτελεί σύνθετο δείκτη που αποτυπώνει την ικανότητα των χωρών να μετατρέπουν την καινοτομία σε οικονομικό αποτέλεσμα, μέσω παραμέτρων όπως η απασχόληση σε κλάδους έντασης γνώσης, η διείσδυση καινοτόμων προϊόντων στην αγορά και η τεχνολογική απόδοση των οικονομιών.

Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία, ο IOI υπολογίζεται ως ο μέσος όρος τεσσάρων συνιστωσών και οι τιμές του είναι κανονικοποιημένες, με σημείο αναφοράς την τιμή της ΕΕ-27 το 2014, η οποία έχει οριστεί στο 100.

Ειδικότερα, η Κύπρος, μαζί με τη Γερμανία, καταγράφει οριακές μεταβολές στον δείκτη IOI, κατά την περίοδο 2014-24, με την επίδοσή της να εμφανίζει ουσιαστικά σταθερή εικόνα σε σχέση με την ευρύτερη τάση ανόδου που παρατηρείται σε μεγάλο μέρος των κρατών μελών της ΕΕ.

Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δείκτη IOI για το 2024 διαμορφώνεται στις 110 μονάδες, ενώ η Κύπρος καταγράφει επίδοση 92 μονάδων.

Σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται η Σουηδία με 141 μονάδες, η Ιρλανδία με 135 και η Γερμανία με 127, ακολουθούμενες από τη Δανία και το Λουξεμβούργο.

Στο αντίθετο άκρο της κατάταξης καταγράφονται η Ρουμανία με 40 μονάδες, η Βουλγαρία με 52 και η Σλοβακία με 61, οι οποίες εμφανίζουν τις χαμηλότερες επιδόσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ για το ίδιο έτος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η Κύπρος καταγράφει για το 2024 36,479.9 ευρώ κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), με ρυθμό μεταβολής 5,1% για την περίοδο 2023–2024, 12,6% για την περίοδο 2022–2024 και συνολική αύξηση 55,4% για την περίοδο 2014–2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ