Κίνημα Άλμα: Ανακριτικές εξουσίες για την Αρχή κατά της Διαφθοράς πριν το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία»

Δύο προτάσεις νόμου με στόχο την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς προτίθεται να καταθέσει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο κατά την πρώτη κανονική συνεδρία της νέας Βουλής, στις 11 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος, οι προτάσεις αποσκοπούν στο να δοθεί στην Αρχή η εξουσία διορισμού ποινικών ανακριτών σε υποθέσεις όπου, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών της, προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του Άλματος, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του κράτους δικαίου.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο

Κατά την πρώτη κανονική συνεδρία της Βουλής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, θα καταθέσουμε δύο απλές αλλά ουσιαστικές προτάσεις νόμου, με στόχο τη θεσμική ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, υλοποιώντας έτσι μία από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχαμε παρουσιάσει προεκλογικά.

Στις 30 Μαρτίου 2026, είχαμε δεσμευθεί δημόσια για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς με ανακριτικές εξουσίες. Η νομοθετική πρωτοβουλία που καταθέτουμε αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο μας για ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του κράτους δικαίου.

Οι προτάσεις μας αποσκοπούν στο να δοθεί στην Αρχή η εξουσία να διορίζει ποινικούς ανακριτές σε υποθέσεις στις οποίες, μετά την ολοκλήρωση έρευνάς της, προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη και επείγουσα σημασία ενόψει της αναμενόμενης ανακοίνωσης της Αρχής για την υπόθεση «Κράτος Μαφία». Με βάση τα σημερινά δεδομένα της νομοθεσίας, εάν από το πόρισμα της Αρχής προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, η υπόθεση θα πρέπει να διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει ένα προφανές θεσμικό ζήτημα. Ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας, αφενός έχει διατελέσει υπουργός στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, αφετέρου έχει δημοσίως δηλώσει ότι τον συνδέει προσωπική φιλία 40 χρόνων με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σημειώνουμε ότι το κύριο ερευνώμενο πρόσωπο από την Αρχή πρόσωπο στην υπόθεση «Κράτος Μαφία» είναι ο κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Δεν προεξοφλούμε ευθύνες. Δεν υποκαθιστούμε την Αρχή, ούτε τη Δικαιοσύνη. Αναδεικνύουμε, όμως, το αυτονόητο: σε υποθέσεις τόσο σοβαρές, οι θεσμοί δεν πρέπει απλώς να είναι ανεξάρτητοι, πρέπει και να φαίνονται ότι λειτουργούν ανεξάρτητα. Η εμπιστοσύνη των πολιτών απαιτεί διαδικασίες που να αποκλείουν κάθε εύλογη υπόνοια σύγκρουσης συμφέροντος ή θεσμικής αμηχανίας. Πώς θα πιστέψει η κοινή γνώμη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας, εν προκειμένω, θα λειτουργήσει όντως αμερόληπτα και ανεξάρτητα από το στιγμή που αντικειμενικά έχει υπονομευθεί η αμεροληψία του;

Γι’ αυτό θα ζητήσουμε όπως οι δύο προτάσεις νόμου συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ώστε η αναγκαία νομοθετική αλλαγή να γίνει πριν το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα, κάτι που θα γίνει εάν από αυτό προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σήμερα, την εξουσία διορισμού ποινικών ανακριτών έχουν ο Γενικός Εισαγγελέας και το Υπουργικό Συμβούλιο. Η πρότασή μας είναι να προστεθεί σε αυτούς και η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.

Η αλλαγή είναι απλή. Είναι όμως ουσιαστική. Θωρακίζει την ανεξαρτησία της Αρχής, ενισχύει την αξιοπιστία των ερευνών και διασφαλίζει ότι υποθέσεις μείζονος δημόσιου ενδιαφέροντος δεν θα εγκλωβίζονται σε θεσμικά κενά ή σε καταστάσεις που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα στην κοινωνία.

Οι δύο προτάσεις νόμου θα είναι ανοικτές για συνυπογραφή από βουλευτές όλων των κομμάτων. Η διαφθορά δεν έχει χρώμα. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς δεν είναι κομματικό ή ιδεολογικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, διαφάνειας και κράτους δικαίου. Μας αφορά όλους.

Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν καθαρά και υπεύθυνα. Καλούμε τους συναδέλφους όλων των κομμάτων να συνενώνουμε δυνάμεις για το κοινό καλό.

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς πρέπει να έχει τα εργαλεία που χρειάζεται για να επιτελεί αποτελεσματικά την αποστολή της.