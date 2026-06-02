Λοϊζίδης (ΙΣΟΤΗΤΑ): Να παρέμβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το θέμα των ημεραργιών

Κοινή συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργού Δικαιοσύνης και συντεχνιών αστυνομικών για το θέμα των ημεραργιών, ζήτησε ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της παγκύπριας συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ Νίκος Λοϊζίδης, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη διαλόγου.

«Εμείς θέλουμε και τον Αρχηγό Αστυνομίας στο τραπέζι αν θέλει να έρθει για να συζητήσουμε το θέμα των ημεραργιών», είπε ο κ. Λοϊζίδης, μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη, στην παρουσία του Προέδρου της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ Πρόδρομου Χριστοφή, με θέμα την απαντητική επιστολή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με ημερομηνία 28 Μαΐου, στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών (Eurocup), που αφορά τη στάση της ηγεσίας της Αστυνομίας.

«Με το άνοιγμα της Βουλής, αν δεν μας καλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να βρει ο ίδιος τη λύση θα καλέσουμε τα έξι κοινοβουλευτικά κόμματα στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών να συζητηθεί ξανά το θέμα στην παρουσία όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων», ανέφερε.

«Εμείς έχουμε τη λύση και υπάρχει παντού ισορροπία, αλλά ο ίδιος ο Αρχηγός της Αστυνομίας δεν θέλει να κάτσει στο τραπέζι», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να κατέλθουν σε διαμαρτυρίες, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι είναι θέμα που θα αποφασιστεί από τα συλλογικά όργανα της συντεχνίας και κάλεσε και τον Σύνδεσμο Αστυνομίας της ΠΑΣΥΔΥ «να σκεφθούν το μέλλον των παιδιών μας και να προχωρήσουμε σε κοινή, για πρώτη φορά, εκδήλωση διαμαρτυρίας».

Ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι η επιστολή «περιέχει διαστρεβλώσεις, ανακρίβειες και τουλάχιστον, αναληθή στοιχεία» και πρόσθεσε ότι «ως συνδικαλιστής όφειλε να ενημερώσει για τα γραφόμενα στην επιστολή».

Είπε ακόμη ότι «αυτή η επιστολή θα είναι και το κυριότερο μας τεκμήριο για το Διοικητικό Δικαστήριο αν συνεχιστεί η προσφυγή».

Είπε ότι στην επιστολή αναφέρεται ότι αυτός που την έγραψε έχει λάβει οδηγίες να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε επιστολή του Ευρωπαϊκού Συνδικάτου Αστυνομικών, στις 23 Φεβρουαρίου του 2026, αναφορικά με ζητήματα διαλόγου.

«Η επιστολή αφορούσε κυριότερα την απόφαση του Αρχηγού (Αστυνομίας), για μείωση των ημερών ξεκούρασης των αστυνομικών. Και από τούδε και στο εξής δεν θα ονομάζονται ημεραργίες από τη Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, αλλά ημέρες ξεκούρασης των αστυνομικών», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η επιστολή περιγράφει θέσεις του ιδίου του Αρχηγού Αστυνομίας προς τον Προέδρο και υπογράφεται από ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας, ο οποίος είναι αποσπασμένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε σχέση με την αναφορά στην επιστολή ότι η διαχείριση της Αστυνομίας πρέπει να αξιολογείται υπό το φως του νομικού πλαισίου, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι «ο Αρχηγός Αστυνομίας λέει ξεκάθαρα ότι την αλλαγή την αποφάσισε ο ίδιος και κανένας, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, δεν έχει ενημερωθεί».

Ανέφερε ότι πάνω από το Σύνταγμα δεν υπάρχει άλλος νόμος και ο περί Αστυνομίας νόμος, ο οποίος δίνει εξουσίες των αρχηγών αστυνομίας, είναι κάτω από το Σύνταγμα.

Πρόσθεσε ότι την εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομίας, ως πολιτικοί προϊστάμενοι, την έχουν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Εάν ο Αρχηγός Αστυνομίας, αποφασίσει αύριο το πρωί ότι όλα τα τμήματα της Αστυνομίας θα δουλεύουν ώρες γραφείου, θεωρείται ότι δεν πρέπει να υπάρξει εποπτικός ρόλος του πολιτικού προϊστάμενου, διερωτήθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Λοϊζίδης.

Αναφέροντας ότι η επιστολή αναφέρει ότι έπρεπε να μειωθεί το ωράριο και να λαμβάνονται ημέρες ξεκούρασης όσες ώρες δούλευαν επιπρόσθετες, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι στην παράγραφο 6 που «είναι η πρώτη ανακρίβεια,κ λέει ότι εφαρμόστηκε μόνο στις ώρες γραφείου».

«Περάσαν τρεις αρχηγοί Αστυνομίας. Θεωρούμε ότι οι τρεις προηγούμενοι αρχηγοί παραβίασαν τη συμφωνία και οι αστυνομικοί δεν διαμαρτύρονταν», διερωτήθηκε.

Ανέφερε ότι «ουδέν αναληθέστερο και είναι ανακρίβεια» αυτό που λέει ο Αρχηγός Αστυνομίας ότι το ωράριο μόνο στο γραφειακό προσωπικό εφαρμόστηκε.

«Εφαρμόστηκε η συμφωνία που είχε γίνει το 2019 και η οποία ήταν ετεροβαρής γιατί δεν υπήρξαν οι ανάλογες ώρες με συντελεστή και αυτό λειτουργούσε η Αστυνομία της Κύπρου, για θέμα ασφάλειας και ξεκούρασης αστυνομικών», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την παράγραφο 7 της επιστολής, η οποία αναφέρει ότι ο επιπλέον αυτός χρόνος τους επιστρεφόταν μέσω της παραχώρησης ημερών ανάπαυσης, οι οποίες αποκαλούνται ημεραργίες, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε αναλόγως, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι «κάνει παραδοχή εδώ ο Αρχηγός Αστυνομίας που απέστειλε αυτή την έκθεση ότι οι ώρες ήταν αυτές που δουλεύαν περισσότερο οι αστυνομικοί».

Αναφορικά με την παράγραφο 8, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας που απέστειλε αυτή την έκθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχει ανακρίβειες ότι η άδεια ανάπαυσης των μελών ανέρχεται σε 35 μέρες οι οποίες αντιστοιχούν σε 17,5 δωδεκάωρες βάρδιες και προσθέτει ότι πριν την μείωση των ημεραργιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου, σε 365 μέρες ετησίως για τους περίπου 1.200 αστυνομικούς υπήρχαν 19,5 ημεραργίες, κάθε 20 μέρες μία ημεραργία, και 17,5 μέρες άδεια (17,5 12ώρα).

«Κάθε χρόνο οι αστυνομικοί ξεκουράζονταν 37 μέρες ετησίως και ετήσιες εργατοώρες δούλευαν 2.190», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό που εφάρμοσε ο Αρχηγός Αστυνομίας με έντεχνο τρόπο και με πολύ όμορφα μαθηματικά», σε 365 μέρες ετησίως για τους περίπου 1.300 αστυνομικούς, υπάρχουν 15 επιπρόσθετες ημέρες εργασίας ή μείωση σε 4,7 ημεραργίες κάθε 78 μέρες και 17,5 ημέρες άδεια.

Αναφερόμενος σε διάσκεψη Τύπου του Αρχηγού Αστυνομίας τον Δεκέμβριο του 2025, ο κ. Λοϊζίδης είπε μεταξύ άλλων ότι «είναι ανακρίβεια» η αναφορά του ότι κατάφεραν το 2019 να μειώσουν το ωράριο και δεν εφαρμόστηκε ποτέ παρά μόνο στις ώρες γραφείου και πρόσθεσε πως αυτό «εφαρμόστηκε σε όλους μας από όλους τους αρχηγούς» και οι συντεχνίες «το παραδεχτήκαμε αυτό που συμφωνήσαμε».

Επιπλέον, σε σχέση με αναφορά της επιστολής ότι κατόπιν παρατηρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών διαπιστώθηκε ότι αν όλα τα μέλη της Αστυνομίας εργάζονται τις κανονικές τους ώρες θα αποφεύγετο η συσσώρευση υπερωριών, ο κ. Λοϊζίδης διερωτήθηκε αν έχει φύγει η Αστυνομία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ ανέφερε ότι γίνεται παραδοχή ότι είναι «όλα για τα λεφτά».

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας «δεν διαβουλεύθηκε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά με το Υπουργείο Οικονομικών», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ