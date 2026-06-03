Πόσο ανησυχητικό είναι για την Κύπρο το «Super El Niño»; – «Δεν είναι επιστημονικός όρος», λέει ο Τύμβιος (ηχητικό)

Την ώρα που διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης ενός ισχυρού φαινομένου El Niño τους επόμενους μήνες, ο διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας, Φίλιππος Τύμβιος, εμφανίζεται καθησυχαστικός ως προς τις άμεσες επιπτώσεις στην Κύπρο.

Ο Τύμβιος εξήγησε στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη ότι το El Niño είναι ένα μεγάλης κλίμακας κλιματικό φαινόμενο που εκδηλώνεται στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό και επηρεάζει κυρίως τις περιοχές που γειτνιάζουν με αυτόν. Όπως ανέφερε, ο όρος «Super El Niño» δεν αποτελεί επιστημονική ονομασία, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης για να περιγράψει ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο του φαινομένου.

«Το φετινό El Niño φαίνεται ότι θα είναι αρκετά ισχυρότερο από τα περισσότερα προηγούμενα, με εξαίρεση το πολύ έντονο επεισόδιο του 2024», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι μεγάλες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου συμφωνούν πως η πιθανότητα εμφάνισής του είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την Κύπρο

Παρά τις διεθνείς ανησυχίες, ο κ. Τύμβιος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές μελέτες που να συνδέουν άμεσα το El Niño με συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες στην Κύπρο.

«Δεν είναι σίγουρο ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα έχει λιγότερες ή περισσότερες βροχοπτώσεις λόγω του El Niño. Οι έρευνες συχνά δίνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μόνο σχετικά βέβαιο στοιχείο είναι ότι ένα ισχυρό El Niño συμβάλλει σε περαιτέρω άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, σε μια περίοδο που η Γη βρίσκεται ήδη σε ιστορικά υψηλά επίπεδα θέρμανσης λόγω της κλιματικής κρίσης.

«Υπάρχει ανησυχία, κυρίως σε πλανητική κλίματα», τόνισε ο κ. Τύμβιος.

Ο διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας ξεκαθάρισε ότι η πιθανή εμφάνιση ενός ισχυρού El Niño δεν σημαίνει αυτόματα ότι η Κύπρος θα βιώσει περισσότερους ή εντονότερους καύσωνες το φετινό καλοκαίρι.

«Το El Niño από μόνο του δεν μπορεί να μας δώσει αυτή την πληροφορία», είπε, εξηγώντας ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς κλιματικούς δείκτες, ορισμένοι από τους οποίους σχετίζονται περισσότερο με τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Παρότι δεν απέκλεισε την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων φαινομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, υπογράμμισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει «καθαρό σήμα» που να δείχνει σημαντικές αλλαγές για την Κύπρο εξαιτίας του El Niño.

Η κλιματική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Ο κ. Τύμβιος σημείωσε ότι το El Niño δεν αποτελεί νέο φαινόμενο και καταγράφεται εδώ και αιώνες. Ωστόσο, σήμερα λειτουργεί πάνω σε έναν πλανήτη που είναι ήδη θερμότερος λόγω της κλιματικής κρίσης.

«Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε άμεσα τα επεισόδια El Niño του παρελθόντος με τα σημερινά, γιατί πλέον έχουμε έναν διαφορετικό πλανήτη», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κλιματική αλλαγή εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και των θερμοκρασιακών ρεκόρ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε ακραίο γεγονός συνδέεται άμεσα με το El Niño.

Ως παράδειγμα ανέφερε τον ιδιαίτερα βροχερό φετινό Μάιο στην Κύπρο, ο οποίος κατέγραψε περίπου 230% περισσότερη βροχόπτωση από τον κλιματικό μέσο όρο. Όπως είπε, πρόκειται για ένα σπάνιο αλλά όχι πρωτοφανές γεγονός, καθώς ανάλογες αποκλίσεις έχουν καταγραφεί αρκετές φορές από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Η πρόγνωση για το καλοκαίρι

Σε ό,τι αφορά τους επόμενους μήνες, ο διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας ανέφερε ότι οι εποχικές προβλέψεις δείχνουν θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές και βροχοπτώσεις κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

Απευθύνοντας μήνυμα προς το κοινό, κάλεσε τους πολίτες να μην επηρεάζονται από δραματικούς τίτλους περί «Super El Niño».

«Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι πιο ακραίο εξαιτίας του El Niño. Ακόμη και ο όρος “Super El Niño” με εξέπληξε, γιατί δεν είναι επιστημονικός όρος», ανέφερε καταληκτικά.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Φίλιππου Τύμβιου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: