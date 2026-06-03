Στο επίκεντρο της ΕΟΚΕ ο ρόλος του πανσυνδικαλιστικού φόρουμ στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης

Η σημασία του δικοινοτικού πανσυνδικαλιστικού φόρουμ για την προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ Ε/κ και Τ/κ και της οικοδόμησης ενός κοινού οράματος για την Κύπρο αναδείχθηκε στο πλαίσιο συζήτησης στην ειδική σύνοδο Ομάδας εργαζομένων της Ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής (ΕΟΚΕ) που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία.

Στην τοποθέτησή του ο Ανδρέας Μάτσας γγ της ΣΕΚ, σημείωσε ότι στόχος της συζήτησης ήταν να παρουσιαστεί η πραγματικότητα της Κύπρου μέσα από την οπτική της κοινωνίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες επιδιώκουν να συμβάλουν ενεργά στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

Όπως σημείωσε, η κυπριακή πραγματικότητα παραμένει δύσκολα κατανοητή για πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς η διαίρεση του νησιού εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

«Κάποια πράγματα μπορεί να σας είναι δύσκολο να τα καταλάβετε και να τα συνειδητοποιήσετε σε μια ενωμένη Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα από το ένα μέρος στο άλλο. Στην Κύπρο, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική», είπε ο κ. Μάτσας.

Αναφερόμενος στη δράση του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ εξήγησε ότι συμμετέχουν όλες οι ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες διατηρούν συνεχή συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους και τις προοπτικές επανένωσης της χώρας.

Ο κ. Μάτσας υπογράμμισε ότι η συνεργασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει συμβάλει στην υπέρβαση στερεοτύπων και διαχωριστικών γραμμών που για δεκαετίες χαρακτήριζαν τις δύο κοινότητες.

«Έχουμε πετύχει να ξεπεράσουμε τις φοβίες μας. Έχουμε πετύχει να παρακάμψουμε τις ιδεολογικές, ή οποιεσδήποτε άλλες διαφορές μας και να χτίζουμε μια προοπτική η οποία να είναι επωφελής για το σύνολο των Κυπρίων, ανεξάρτητα από το αν είναι Ελληνοκύπριοι ή Τουρκοκύπριοι», ανέφερε. Σημείωσε παράλληλα ότι μέσα από κοινές μελέτες και διακηρύξεις οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιδιώκουν να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για ένα ενιαίο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής προστασίας σε μια επανενωμένη Κύπρο.

«Να δημιουργήσουμε μια προοπτική έτσι ώστε να υπάρχει μια αμοιβαιότητα έναντι ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων, ενιαίου συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, για να μπορούμε να χτίζουμε ένα κράτος το οποίο να μπορεί να λειτουργεί ισότιμα στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης», είπε.

Όπως πρόσθεσε, το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη δουλειά του Φόρουμ και για το όραμα μιας επανενωμένης Κύπρου.

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ ανέφερε ότι από την ίδρυσή του το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ επιδίωξε να δημιουργήσει μια κοινά αποδεκτή δομή συνεργασίας, με στόχο να μεταφέρει στους πολιτικούς ηγέτες το μήνυμα ότι η κοινωνία μπορεί να προχωρήσει μπροστά μέσα από τον διάλογο και τις κοινές ανθρώπινες αξίες.

«Η βασική προϋπόθεση που τέθηκε από την αρχή ήταν να μπορέσουμε ως συνδικαλιστές, ως κοινωνία, να ξεπεράσουμε τους πολιτικούς και να μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στις βασικές ανθρώπινες αρχές και αξίες», κατέληξε.

Από την πλευρά της η Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ΓΓ της ΠΕΟ, ανέφερε ότι κατά την χθεσινή συζήτηση της Συνόδου της ΕΟΚΕ είχαν αναφερθεί οι προτεραιότητες του συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο όσον αφορά τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικές, αλλά όλες επισκιάζονται από το γεγονός ότι ο τόπος μας παραμένει διχασμένος και η άρχουσα τάξη της Κύπρου παραμένει διχασμένη».

Ανέφερε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου- οι ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις- μπορούν να χαρακτηριστούν ως πρωτοπόροι όσον αφορά την προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά οι εργαζόμενοι από τις δύο κοινότητες και να προσπαθήσουν να οικοδομήσουν ένα κοινό όραμα «για το πώς θέλουμε να είναι η Κύπρος».

Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει η συμφωνία ότι «η διαίρεση δεν μπορεί να είναι το μέλλον του τόπου μας και η προοπτική των εργαζομένων» και ανέφερε ότι έγινα προσπάθειες μέσα από τις διασκέψεις, τα συνέδρια του πανσυνδικαλιστικού φόρουμ, «να βάλουμε κάτω στο χαρτί τι εμείς προσδοκούμε και θέλουμε από μία μελλοντική λύση».

Τόνισε την προσήλωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των δύο πλευρών σε μια λύση δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως αυτή έχει περιγραφεί από τα Ηνωμένα Έθνη και από τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο ηγετών. «Η καταγραφή στις βασικές αρχές που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να περιλαμβάνει η λύση του δικαιώματος των εργαζομένων, αλλά και όλων των Κυπρίων να διακινούνται ελεύθερα και να εργάζονται ελεύθερα σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου», είπε.

Πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο ως πανσυνδικαλιστικό φόρουμ προσπαθούν να ασκούν πίεση και στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τα Ηνωμένα Έθνη για να υψώσουμε τη φωνή των εργαζομένων και την απαίτηση των εργαζομένων».

Σημείωσε δε ότι αυτό που προέχει είναι η επανέναρξη των συνομιλιών, εκφράζοντας την ανησυχία ότι «όσο η κατάσταση παραμένει αυτή που είναι, μονιμοποιείται η διχοτόμηση».

Η σημασία της κοινής γνώσης και πληροφόρησης

Στη σημασία της κοινής γνώσης και της αξιόπιστης πληροφόρησης, ως προϋπόθεση για το διάλογο και τη συνεργασία σε διαιρεμένες κοινωνίες αναφέρθηκαν στην παρουσίαση τους «Labour Market Guide: Why Shared Knowledge Matters» η Μαρία Ζένιου και ο Erbay Akansou εκ μέρους της γραμματείας του Cyprus Dialogue Forum.

Σύμφωνα με τους εισηγητές, η έλλειψη κοινής γνώσης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στον διάλογο, καθώς τα δεδομένα συλλέγονται και ερμηνεύονται ξεχωριστά από τις διαφορετικές κοινότητες, δημιουργώντας αντικρουόμενες αντιλήψεις της πραγματικότητας. Ως αποτέλεσμα, η πληροφορία μετατρέπεται συχνά σε εργαλείο διαίρεσης, η εμπιστοσύνη στα στοιχεία μειώνεται και οι θέσεις των εμπλεκομένων μερών παγιώνονται.

Η παρουσίαση ανέδειξε τον ρόλο του Cyprus Dialogue Forum ως μιας μόνιμης, συμπεριληπτικής και συνεχούς διαδικασίας διαλόγου, καθώς και τον ρόλο της Ομάδας Εργασίας για την Αγορά Εργασίας (Labour Market Task Group), στην οποία συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις από τις δύο κοινότητες. Αναφέρθηκε επίσης ότι ο κοινός στόχος της ομάδας είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου και δίκαιου πλαισίου για την αγορά εργασίας, τόσο κατά τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού όσο και σε μια μελλοντική επανενωμένη Κύπρο.

Η παρουσίαση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία κοινής γνώσης συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης της πραγματικότητας και, κατ’ επέκταση, κοινής ευθύνης απέναντι στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

Ο Ανδρέας Μάτσας σχολίασε ότι η περιορισμένη γνώση ή ακόμα η χειραγώγηση της γνώσης είναι χειρότερη από την απουσία γνώσης, ενώ εξέφρασε την σημασία της ικανότητας της επικοινωνίας «ο ένας στον άλλον με έναν πιο γνήσιο τρόπο».

Από την πλευρά του ο Cevdet Özgür, εκπρόσωπος της TURK-SEN είπε ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων σε σχέση με την εργασιακή ζωή στη διαδικασία επίτευξης ειρήνης είναι συνεχείς, και επικεντρώνονται σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ εξέφρασε τη θέση ότι η κοινή προσπάθεια των συνδικάτων στη χώρα έχει μεγάλη σημασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ