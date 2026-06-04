Σοβαρές παρατυπίες σε προσλήψεις στο ΤΕΠΑΚ - Άκυρες επτά θέσεις Α13

Το Διοικητικό Δικαστήριο διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία πλήρωσης επτά θέσεων ανώτερου λειτουργού (Κλίμακα Α13) στο ΤΕΠΑΚ και προχώρησε στην ακύρωσή τους.

Με απόφαση του δικαστή Φ. Καμένου, η οποία εκδόθηκε στις 18 Μαΐου 2026, έγιναν δεκτές οι προσφυγές τριών υποψηφίων (Χριστόδουλου Κελίρη, Κωνσταντίνου Αναξαγόρου και Πάνου Μάρκου), οι οποίοι αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής και διορισμού των επιτυχόντων υποψηφίων.

Καθοριστικό ρόλο στην ακυρωτική απόφαση διαδραμάτισε η διαπίστωση ότι στη λήψη της απόφασης για τις επτά προσλήψεις συμμετείχαν έξι μέλη του συμβουλίου, χωρίς να έχουν παραστεί στις προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Κοντολογίς, αποφάσισαν την πρόσληψη επτά λειτουργών στην Α13 χωρίς καν να τους ακούσουν.

Οι προσφυγές

Η προκήρυξη των επτά θέσεων αποφασίστηκε από το συμβούλιο του ΤΕΠΑΚ στις 10/10/2019. Προς τον σκοπό αυτό συστάθηκε Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής (ΣΕΕ). Ακολούθησε διαδικασία γραπτών εξετάσεων, στις οποίες πέτυχαν 28 υποψήφιοι, καθώς και δύο στάδια προφορικών συνεντεύξεων, το πρώτο ενώπιον της ΣΕΕ και το δεύτερο ενώπιον του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συμβούλιο αποφάσισε στις 26 Νοεμβρίου 2020 να προσφέρει διορισμό σε επτά υποψηφίους. Αποτυχόντες προσέφυγαν στο δικαστήριο, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας και προβάλλοντας σειρά λόγων ακύρωσης που αφορούσαν τόσο τη σύνθεση των αρμόδιων οργάνων όσο και τον τρόπο αξιολόγησης των προσόντων και της επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων.

Οι λόγοι ακύρωσης

Οι επίδικες προσλήψεις ακυρώθηκαν από το δικαστήριο για σειρά λόγων, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθοι:

1 Στη λήψη της τελικής απόφασης συμμετείχαν παράνομα μέλη του συμβουλίου, τα οποία απουσίαζαν από τις συνεδριάσεις κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι συνεντεύξεις αποτελούσαν ουσιώδες στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς η προσωπική εντύπωση των μελών από την απόδοση των υποψηφίων συνέβαλε στη βαθμολόγηση και στην τελική κατάταξη. Ως εκ τούτου, μέλη τα οποία δεν είχαν παρευρεθεί στις συνεντεύξεις δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στη λήψη της τελικής απόφασης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, από τις προφορικές συνεντεύξεις απουσίαζαν έξι μέλη του συμβουλίου, εκ των οποίων τέσσερα για λόγους υγείας και δύο λόγω διδακτικών υποχρεώσεων. Το δικαστήριο σημείωσε ότι τα μέλη αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ίδια αντίληψη για την απόδοση των υποψηφίων, ούτε η σχετική «προσωπική εντύπωση» μπορούσε να μεταφερθεί εκ των υστέρων στο συλλογικό όργανο, καθώς δεν αποτελεί αντικειμενικό δεδομένο αλλά υποκειμενική εκτίμηση. Παραπέμποντας, παράλληλα, σε πρόσφατη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία συζήτησης και λήψης απόφασης πρέπει να διεξάγεται από τα ίδια μέλη από την αρχή μέχρι το τέλος.

2 Διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες στον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων. Ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση γίνεται στη χρήση του κριτηρίου της «επιπρόσθετης πείρας», το οποίο δεν προβλεπόταν στο εγκεκριμένο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης. Παρά ταύτα, το ΤΕΠΑΚ απέδωσε στο συγκεκριμένο κριτήριο έως και πέντε μονάδες, με αποτέλεσμα να του αποδοθεί βαρύτητα αντίστοιχη με εκείνη των προβλεπόμενων πλεονεκτημάτων. «Πέραν όμως αυτού, και σε κάθε περίπτωση, από τους πίνακες «Αναλυτικές Βαθμολογίες Πλεονεκτημάτων Υποψηφίων» προκύπτει ως εντελώς αναιτιολόγητος ο τρόπος βαθμολόγησης της εν λόγω «επιπρόσθετης πείρας» εφόσον πλησίον της αριθμητικής βαθμολογίας καταγράφονται σωρηδόν ημερομηνίες εργοδότησης σε έκαστη εργασία εκάστου υποψηφίου χωρίς, όμως, να γίνεται αντιληπτό ποια εργοδότηση προσμέτρησε ως «επιπρόσθετη πείρα» και γιατί δόθηκε η αντίστοιχη βαθμολογία. Παράλληλα, η ίδια ακριβώς εργοδότηση καταγράφεται να πιστώνεται τόσο ως πλεονέκτημα όσο και ως επιπρόσθετη πείρα», σχολιάζει στην απόφασή του ο δικαστής Φ. Καμένος.

3 Δεν παρασχέθηκε ειδική αιτιολογία για την επιλογή υποψηφίων που κατείχαν λιγότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους μη επιλεγέντες υποψηφίους. Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι η αριθμητική βαθμολόγηση δεν απαλλάσσει τη διοίκηση από την υποχρέωση παροχής συγκεκριμένης αιτιολόγησης ως προς τους λόγους για τους οποίους επιλέγεται υποψήφιος που υστερεί σε πλεονεκτήματα έναντι άλλου που υπερτερεί.

4 Η αξιολόγηση που ετοίμασε ο διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του ΤΕΠΑΚ στηρίχθηκε σε στοιχεία τα οποία δεν είχαν επαρκώς τεκμηριωθεί ή αιτιολογηθεί. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν επιτρεπτό να ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις των υποψηφίων στις προφορικές συνεντεύξεις κατά την ετοιμασία της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης, καθώς η σχετική εντύπωση συνιστά εξωγενή και υποκειμενικό παράγοντα, ο οποίος δεν αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο υπηρεσιακής αξιολόγησης.

Ξανά από την αρχή

Υπό το φως των διαπιστωθεισών παρατυπιών, το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ για τους διορισμούς των επτά ανώτερων λειτουργών. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να επιστρέψει στη διοίκηση για επανεξέταση από το μηδέν, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του δικαστηρίου και τις θεμελιώδεις αρχές της νομιμότητας.