Αυτά είναι τα emails με τις απειλές κατά της ζωής της Αννίτας Δημητρίου (φωτογραφίες)

Υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούσαν την ασφάλεια της Προέδρου της Βουλής και προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, τα οποία ελήφθησαν στα γραφεία του κόμματος στις 3 Ιουνίου.

Την ύπαρξη του μηνύματος επιβεβαίωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο». Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το email περιείχε πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας εναντίον της κ. Δημητρίου.

Όπως εξήγησε, αμέσως μετά τη λήψη του μηνύματος ενημερώθηκε η φρουρά της Προέδρου της Βουλής, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Μετά την παραλαβή του πρώτου email, λειτουργός του ΔΗΣΥ απάντησε στον αποστολέα ζητώντας αριθμό τηλεφώνου ή άλλο τρόπο επικοινωνίας, προκειμένου να διευκρινιστούν οι πληροφορίες που παρέθετε. Ωστόσο, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον αποστολέα.

Σύμφωνα με φωτογραφίες των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που βρίσκονται στη διάθεση μας, ένα από τα email εστάλη στις 5:04 μ.μ. της 3ης Ιουνίου και έκανε λόγο για επικείμενη απόπειρα δολοφονίας κατά της Αννίτας Δημητρίου. Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερο μήνυμα, στο οποίο ο αποστολέας προχωρούσε σε πιο συγκεκριμένους ισχυρισμούς, αναφέροντας ότι του ζητήθηκε να εντοπίσει πρόσωπο για να εκτελέσει τη δολοφονία της Προέδρου του ΔΗΣΥ.





«Ελπίζω ότι δεν ισχύει αυτό που γράφει το email και ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εγκληματική ενέργεια», δήλωσε ο κ. Κουλλάς, εκφράζοντας την ευχή το περιεχόμενο του μηνύματος να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού και παρέλαβαν όλα τα σχετικά στοιχεία. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της σοβαρότητας της απειλής, καθώς και ο καθορισμός τυχόν πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, βρίσκονται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ εξέφρασε παράλληλα προβληματισμό για τη διαρροή της υπόθεσης στη δημοσιότητα, σημειώνοντας ότι ελάχιστα πρόσωπα γνώριζαν για την ύπαρξη του συγκεκριμένου email.

«Εκείνο που μας ξενίζει είναι πώς διέρρευσε. Θέλω να ελπίζω ότι δεν προήλθε από την Αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικα.

Ερωτηθείς κατά πόσο έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την κ. Δημητρίου, ο κ. Κουλλάς δήλωσε ότι δεν έχει σχετική ενημέρωση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ήδη προβεί σε διακριτικές ενέργειες χωρίς δημόσια ανακοίνωση.

Τέλος υπογράμμισε ότι κάθε απειλή βίας οφείλει να αντιμετωπίζεται με απόλυτη σοβαρότητα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα το συγκεκριμένο περιστατικό να αποδειχθεί φάρσα.

Η διαρροή της υπόθεσης καταγράφηκε λίγες ώρες μετά την καταγγελία, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Άννη Αλεξού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιοποίηση στοιχείων της υπόθεσης οδήγησε στην έναρξη εσωτερικής έρευνας στην Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς διέρρευσαν οι σχετικές πληροφορίες.