Θρίλερ με τη μαζική δηλητηρίαση σε γάμο στη Λεμεσό: Σαλμονέλα εντοπίζουν οι πρώτες αναλύσεις σε κοτόπουλο με κρέμα

Πρώτη ένδειξη για παρουσία σαλμονέλας σε κοτόπουλο με κρέμα προκύπτει από τις μέχρι στιγμής αναλύσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτος Ηροδότου, ο οποίος σημείωσε ότι το τελικό πόρισμα της έρευνας αναμένεται εντός του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τον κ Ηροδότου, το συγκεκριμένο εύρημα δεν είναι ακόμη οριστικό, καθώς αναμένονται επιβεβαιωτικές εξετάσεις εντός του Σαββατοκύριακου.

«Έχουμε κάποια πρώτη ένδειξη, που όμως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί τις επόμενες ημέρες, αύριο ή μεθαύριο. Αυτή η ένδειξη δείχνει ότι υπήρχε σαλμονέλα σε κοτόπουλο με κρέμα. Αλλά πρέπει να επιβεβαιωθεί», είπε.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε ότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως να εντοπίζεται σαλμονέλα και σε αναλύσεις δειγμάτων κοπράνων από επηρεαζόμενα άτομα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα νοσηλευτήρια συνεχίζουν τις δικές τους εργαστηριακές εξετάσεις και θα αποστείλουν τα σχετικά δηλωτικά δελτία στις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες διερευνούν και άλλα πιθανά αίτια πρόκλησης των συμπτωμάτων.

Και σαλμονέλα και μικρόβιο που παράγει τοξίνες

Όπως εξήγησε ο κ. Ηροδότου, ορισμένα άτομα παρουσίασαν συμπτώματα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο εμπλοκής μικροβίου που παράγει τοξίνες.

«Μελετούμε και την πιθανότητα κάποιοι να επηρεάστηκαν από μικρόβιο που παράγει τοξίνες. Άρα μπορεί να συνυπάρχουν και τα δύο, και η σαλμονέλα και το μικρόβιο που παράγει τοξίνες», ανέφερε.

Παραμένει σε ισχύ η αναστολή λειτουργίας

Σε ό,τι αφορά το υποστατικό τροφοδοσίας (Catering), το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο κ. Ηροδότου είπε ότι η αναστολή λειτουργίας του «παραμένει σε ισχύ».

«Αναστάλθηκε η λειτουργία του συγκεκριμένου ύποπτου υποστατικού. Η νομοθεσία μάς επιτρέπει να το αναστέλλουμε ανά τετραήμερο μέχρι να πειστούμε ως υπηρεσία ότι έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος», σημείωσε.

Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών συνέχισε λέγοντας ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει ότι εντόπισε την πηγή του προβλήματος, έθεσε υπό έλεγχο τους κινδύνους, προχώρησε στις απαραίτητες απολυμάνσεις και ότι το σύστημα ασφάλειας τροφίμων (HACCP) που εφαρμόζει ανταποκρίνεται επαρκώς στον όγκο εργασιών της.

«Όταν μας αποδείξει ότι το σύστημα που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται στον όγκο της εργασίας που κάνει, τότε θα δώσουμε και την άδεια για να ανοίξει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο χρόνος επαναλειτουργίας εξαρτάται από τις ενέργειες της ίδιας της επιχείρησης.

Σε ερώτηση για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που διερευνάται, ο κ. Ηροδότου είπε ότι η τελευταία ενημέρωση που έλαβε αφορά γαμήλια δεξίωση, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο και εξυπηρετήθηκε από το ίδιο catering.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό, καλώντας οποιονδήποτε διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών, ανέφερε ότι οι σχετικές διαδικασίες θα εξεταστούν όταν και εφόσον τεκμηριωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η σύνδεση της τροφικής δηλητηρίασης με τα συγκεκριμένα τρόφιμα.

KΥΠΕ