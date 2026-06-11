«Άξιος!»: Χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος – Ένταση με υποστηρικτή του Τυχικού (βίντεο)

Μέσα σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης και πνευματικής κατάνυξης τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία η εις Επίσκοπον χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της αρχιερατικής του διακονίας στην ιστορική Μητρόπολη Πάφου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, μελών της Ιεράς Συνόδου, εκπροσώπων άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών, κληρικών και πλήθους πιστών, οι οποίοι κατέκλυσαν τον ναό για να παρακολουθήσουν τη σημαντική αυτή εκκλησιαστική στιγμή. Η χειροτονία κορυφώθηκε με την αναφώνηση του «Άξιος», η οποία έγινε δεκτή με ιδιαίτερη συγκίνηση από το εκκλησίασμα.

Ένα μικρής έκτασης περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», υποστηρικτής του εν αργία Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού απομακρύνθηκε από τον ναό, καθώς φέρεται να επιχείρησε να φωνάξει «ανάξιος» κατά τη στιγμή της αναφώνησης του «Άξιος» προς τον νέο Μητροπολίτη.

Πέραν του συγκεκριμένου περιστατικού, η τελετή εξελίχθηκε χωρίς άλλα απρόοπτα, παρά τις προηγούμενες εξαγγελίες υποστηρικτών του Τυχικού για κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.