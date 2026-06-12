Συνέδριο για ρόλο υγειονομικών υπηρεσιών Δήμων στη Δημόσια Υγεία στην Πάφο

Με στόχο να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υγειονομικές υπηρεσίες των Δήμων στη προστασία της δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε σήμερα 12 Ιουνίου, στην Πάφο, το πρώτο παγκύπριο συνέδριο υπό τον τίτλο «Ο ρόλος της Υγειονομικής Υπηρεσίας των Δήμων στη Δημόσια Υγεία».

Σε χαιρετισμός του ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δημάρχου Λάρνακας, κ. Ανδρέα Βύρα, που ανέγνωσε ο Μιχάλης Σωκράτους Διευθυντής της Ένωσης Δήμων Κύπρου ανέφερε πως οι δημοτικές υγειονομικές υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν μια πληθώρα σοβαρών ζητημάτων, όπως τη διαχείριση αποβλήτων, τον έλεγχο και την επιθεώρηση υποστατικών τροφίμων, τον έλεγχο και την επιθεώρηση πόσιμου νερού από δημόσια σημεία υδροληψίας, την αδειοδότηση τον έλεγχο και την επιθεώρηση κολυμβητικών δεξαμενών, τη διαχείριση οχληριών, την ανθελονοσιακή εργασία, τον έλεγχο καπνίσματος στα υποστατικά εστίασης και αναψυχής, τον έλεγχο υποστατικών προς αδειοδότηση για άδειες λειτουργίας, την εφαρμογή του περί σκύλων νόμου, τις απολυμάνσεις νεκρών σε περιπτώσεις εκταφών καθώς και τη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Πρόκειται σημείωσε, για πολύ σοβαρές αρμοδιότητες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στην ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη και αποτελούν θέματα προτεραιότητας σε κάθε Δημαρχείο της ελεύθερης Κύπρου.

Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σηματοδότησε αναμφίβολα ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού των δημοτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η νέα ισχύουσα νομοθεσία συμπλήρωσε, «δεν μας ικανοποιεί πλήρως και συνεχίζουμε να διεκδικούμε δυναμικά τις αναγκαίες βελτιώσεις, ώστε οι δημοτικές αρχές να μπορούν επιτέλους να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, απαλλαγμένες από τα ασφυκτικά γρανάζια της κρατικής γραφειοκρατίας, διασφαλίζοντας ουσιαστική οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια» . Επεσήμανε ακόμη πως ο υγειονομικός τομέας δεν μπορεί να λειτουργεί εντελώς αυτόνομα από την κεντρική εξουσία. Ταυτόχρονα όμως, οι δημοτικές υγειονομικές υπηρεσίες δεν μπορούν να υποβιβάζονται ούτε υπηρεσίες δεύτερης κατηγορίας, ούτε σε αχθοφόρους για οποιαδήποτε αρμοδιότητα δεν θέλει να αναλάβει το κεντρικό Κράτος.

Εξάλλου ο Ηρόδοτος Ηροδότου Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών στις ιατρικές Υπηρεσίες και Υγειονομικές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ανέφερε πως η καθημερινή εργασία των υγεινομικών Λειτουργών και Επιθεωρητών δεν είναι πάντοτε ορατή στον πολίτη.

Ωστόσο συνέχισε, είναι ουσιαστική και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Από τους ελέγχους, σε χώρους τροφίμων και νερού την περιβαλλοντική υγιεινή και τη διαχείριση παραπόνων , οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, όπως είπε, αποτελούν βασικό πυλώνα πρόληψης και αντιμετώπισης θεμάτων δημόσιας υγείας. Σήμερα συνέχισε ο κ. Ηροδότου οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και συνεχώς μεταβαλλόμενες.

Η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη κινητικότητα του πληθυσμού, τα νέα περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και οι αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις Υπηρεσίας τους, κατέληξε .

Από την πλευρά του ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου ανέφερε μεταξύ άλλων πως η δημόσια υγεία συνδέεται άμεσα με την καθαριότητα των πόλεων την υγειονομική εποπτεία, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείρηση αποβλήτων , την πρόληση κινδύνων και τελικά με την ποιότητα ζωής κάθε δημότη.

Πρόσθεσε ακόμη πως θεματικές που αφορούν τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των Υγειονομικών Υπηρεσιών , αποτελούν βασική προυπόθεση για αποτελεσματικότερη λειτουργία και καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Παράλληλα σημείωσε, η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργεί νέα δεδομένα, νέες ευθύνες αλλά και νέες προοπτικές για τις Υγειονομικής Υπηρεσίες των Δήμων.

Εξάλλου σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Δημοτικός Υγειονομικός Επιθεωρητής του Δήμου Πάφου Χρίστος Χρίστου ανέφερε πως «βασικός στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχθεί ο ουσιαστικός ρόλος των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων, να καταγραφούν οι σύγχρονες προκλήσεις και τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υγειονομικοί Λειτουργοί, καθώς και να τεθούν οι βάσεις για μία ενιαία προσέγγιση στη λειτουργία τους».

Όπως εξήγησε, «επιδιώκεται η διαμόρφωση κοινών εισηγήσεων και κατευθύνσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας». Ο κ. Χρίστου σημείωσε ακόμη ότι η πραγματοποίηση του συνεδρίου συμπίπτει χρονικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία φέτος τιμάται στις 7 Ιουνίου 2026, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διοργάνωση. Στόχος του συνεδρίου, όπως είπε, είναι να αναδειχθεί η εργασία, οι ευθύνες και τα καθήκοντα των Υγειονομικών Λειτουργών που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και καθημερινά προωθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την προστασία της σε επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός του έτους θα προχωρήσει και η στελέχωση των Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων της υπαίθρου με Υγειονομικούς Λειτουργούς, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την παρουσία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην περιφέρεια.

Ο Δρ. Χρίστου ανέφερε ότι η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των πολιτών, σημειώνοντας ότι μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα έντομα και τα τρωκτικά και οι ασθένειες που μεταδίδονται από αυτά στον άνθρωπο, η διαχείριση αποβλήτων, ζητήματα που αφορούν τις κολυμβητικές δεξαμενές, οι σχετικές νομοθεσίες και η εφαρμογή τους, καθώς και θέματα τροφίμων και ασφάλειας τροφίμων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος είναι επίσης να αναδειχθούν οι νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται σήμερα και να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτές θα αντιμετωπιστούν στο μέλλον από τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται πως μεταξύ των ομιλητών ήταν η Ιωάννα Κωνσταντινίδου Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος, η Δρ Μαρία Λοϊζίδου ομότιμη καθηγήτρια Τμήματος Χημικών Μηχναικών του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, η Δρ Μαρία Ανδρέου Ανώτερη Υγειονομική Λειτουργός της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, υπεύθυνη του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου, και άλλοι.