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Συνεχίζεται η συζήτηση για πρόωρες «βουλευτικές» στα κατεχόμενα

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Η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σίλα Ουσιάρ Ιντζιρλί απάντησε καλώντας τον κ. Ουστέλ να λάβουν σήμερα απόφαση για τη διεξαγωγή των «εκλογών» σε 60 ημέρες. Του είπε πως αφού βρήκε το θάρρος να μιλήσει για το θέμα, «ιδού η Ρόδος», αλλά «όχι 6 μήνες μετά. Κάντο σε 60 μέρες».

Το πότε θα γίνουν οι «βουλευτικές εκλογές» αποτέλεσε για ακόμη μια φορά αντικείμενο αντιπαράθεσης στη «βουλή» με τον πρόεδρο του ΚΕΕ και «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ να λέει ότι πρόωρες «εκλογές» δεν θα γίνουν, το πολύ να τις επισπεύσουν και να γίνουν αρχές Δεκεμβρίου, αντί για τον Ιανουάριο 2027, μαζί με τις «τοπικές εκλογές».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ουστέλ απευθυνόμενος σε κομματικές εκκλήσεις να ορίσει ημερομηνία είπε: «Θέλετε τόσο πολύ πρόωρες εκλογές, δεν θα υπάρξουν άλλες πρόωρες εκλογές. Εάν πρόκειται να οριστεί ημερομηνία, θα ονομαστεί εκλογές που επισπεύδονται. Ας το προφέρουμε σωστά. Όλα έχουν την ημέρα τους. Αν βιάζεστε, μπορούμε να ανακοινώσουμε την 6η Δεκεμβρίου τώρα και να το κάνουμε ομόφωνα».

Η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σίλα Ουσιάρ Ιντζιρλί απάντησε καλώντας τον κ. Ουστέλ να λάβουν σήμερα απόφαση για τη διεξαγωγή των «εκλογών» σε 60 ημέρες. Του είπε πως αφού βρήκε το θάρρος να μιλήσει για το θέμα, «ιδού η Ρόδος», αλλά «όχι 6 μήνες μετά. Κάντο σε 60 μέρες».

Πρόσθεσε ότι εάν προκηρυχθούν πρόωρες «βουλευτικές», ο προϋπολογισμός του 2027 θα γίνει όχι από την παρούσα, αλλά από την νέα «κυβέρνηση», με την οποία – συνέχισε – η «χώρα» πρέπει να συνεχίσει την πορεία της. Το ΡΤΚ, ανέφερε, θα  δημιουργήσει μια «κυβέρνηση» που θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του «λαού». Προηγουμένως ο «πρωθυπουργός» Ουστέλ είχε πει πως ο «λαός» δεν θέλει «εκλογές» αλλά να δει έργα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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