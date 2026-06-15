Κατεχόμενα: Ζητούν νέα χρηματοδότηση και κοινή δράση με την Άγκυρα για το περιουσιακό

«Εθνικό και στρατηγικό ζήτημα» που πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο από νομικής άποψης αλλά και από πολιτικής, οικονομικής και διπλωματικής χαρακτήρισε ο γγ του τ/κ ΔΚ, Σερχάτ Άκπιναρ το περιουσιακό, λέγοντας πως η απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του ΣτΕ δεν καταργεί μεν την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας», αλλά η ενίσχυσή της θεωρείται απαραίτητη.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε γραπτή του δήλωση ο κ. Άκπιναρ πρόσθεσε ότι η «επιτροπή» είναι ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς που η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει προωθήσει στον τομέα του διεθνούς δικαίου εδώ και χρόνια και πρέπει να της παρασχεθεί ένα βιώσιμο και μακροπρόθεσμο μοντέλο χρηματοδότησης.

Θα πρέπει, συνέχισε, να εξεταστεί η δημιουργία ειδικών πόρων και μηχανισμού χρηματοδότησης για τη διαχείριση των διαδικασιών αποζημίωσης και δικαστικών διαφορών, με συντονισμό μεταξύ ψευδοκράτους και της Τουρκίας.

Υποστήριξε ότι το ζήτημα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων έχει αντιμετωπιστεί μονομερώς μέχρι σήμερα και τα δικαιώματα χιλιάδων Τουρκοκυπρίων που εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους στη «νότια Κύπρο» - όπως αναφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές - πριν από το 1974, δεν έχουν τύχει επαρκούς υπεράσπισης σε διεθνείς πλατφόρμες. Τουρκία και ψευδοκράτος, πρόσθεσε, θα πρέπει να δράσουν από κοινού για να δημιουργήσουν νέους νομικούς μηχανισμούς και θεσμικές δομές που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική επιδίωξη των δικαιωμάτων αυτών στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Άκπιναρ επανέλαβε την θέση του ΔΚ ότι πρέπει να δημιουργηθεί στα κατεχόμενα ένα «εθνικό συμβούλιο» για την αντιμετώπιση στρατηγικών ζητημάτων όπως το Κυπριακό, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, οι φυσικοί πόροι, οι διεθνείς νομικοί αγώνες και η οικονομική ασφάλεια σε ένα μόνιμο και θεσμικό πλαίσιο, πέρα από τις καθημερινές πολιτικές συζητήσεις.

Το σώμα αυτό, είπε, θα πρέπει να αποτελείται από την «προεδρία», τα «κοινοβουλευτικά» κόμματα, την «κυβέρνηση», τους αρμόδιους «θεσμούς», δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και την κοινωνία των πολιτών. Θεωρεί μάλιστα κάτι τέτοιο «επείγουσα αναγκαιότητα».

Ο πρόεδρος του ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι, χαρακτήρισε την απόφαση της Επιτροπής στο Στρασβούργο ως «τη χειρότερη απόφαση των τελευταίων είκοσι ετών» λέγοντας πως απαιτούνται συγκεκριμένοι και εφαρμόσιμοι κανονισμοί για την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας». Μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού T, ο κ. Οζερσάι υπενθύμισε ότι το ΕΔΑΔ με απόφαση το 2001 διαπίστωσε ότι η Τουρκία είχε παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το περιουσιακό και η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» ιδρύθηκε το 2005 ως αποτέλεσμα αυτού.

Κατά τον ίδιο, στόχος της ε/κ πλευράς είναι ένα μορατόριουμ που θα σημαίνει πάγωμα της αγοράς, πώλησης και ανάπτυξης ακινήτων στα κατεχόμενα και η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε να ξεκινήσει μια μελέτη για να ζητήσει ερμηνεία από το ΕΔΑΔ. Κάτι, είπε, για το οποίο θα απαιτηθεί ειδική πλειοψηφία, δηλαδή 31 ψήφοι υπέρ, αλλά δεν απέκλεισε αυτό να το καταφέρει η ε/κ πλευρά. «Επομένως, δεν πρέπει να σκιαγραφούμε μια ρόδινη εικόνα, αλλά ταυτόχρονα, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε χάσει ακόμη τη διαδικασία, αλλά έχει ληφθεί η χειρότερη απόφαση τα τελευταία 20 χρόνια».

Εάν εφαρμοστεί το μορατόριουμ, είπε, ο κατασκευαστικός τομέας και οι σχετικοί τομείς θα επηρεαστούν σοβαρά. Οι επιθετικοί και πολιτικοί αυτοί ελιγμοί της ε/κ πλευράς, κατά την έκφρασή του, είναι σε αντίθεση με την εκφρασθείσα επιθυμία της για λύση. Επέκρινε δε και την «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα για συχνές και αναδρομικές αλλαγές στους κανονισμούς περί ακινήτων που έχουν οδηγήσει σε απώλεια εμπιστοσύνης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η χρήση των πόρων που διατίθενται για πληρωμές αποζημιώσεων στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» δεν έχει δημοσιοποιηθεί, κάνοντας λόγο για έλλειψη λογοδοσίας.

Θα μπορούσε, συνέχισε, το βάρος αποζημίωσης του «κράτους» να μειωθεί και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τους επενδυτές με τη δημιουργία «μη αμφισβητούμενων ακινήτων». Παρόμοια προσέγγιση, είπε, θα πρέπει να υιοθετηθεί και για τις περιουσίες των Τ/κ στην ε/κ πλευρά. «Ο σεβασμός των περιουσιακών δικαιωμάτων και των δύο κοινοτήτων θα πρέπει να επιδεικνύεται όχι μόνο σε περίπτωση λύσης αλλά και σε περίπτωση μη λύσης. Παρόμοιες λύσεις και ευκαιρίες θα πρέπει να προσφέρονται, όχι μόνο στη μία πλευρά» ανέφερε.

Ο «πρόεδρος του συνδέσμου τ/κ εργολάβων» Τζιαφέρ Γκιούρτζιαφερ σχολιάζοντας την ίδια απόφαση είπε ότι η αποτυχία της τ/κ πλευράς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα εγκαίρως έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για να περάσει αυτή η απόφαση. «Υπάρχει μια παροιμία: ‘ο καθένας θερίζει ό,τι έσπειρε’. Σήμερα, θερίζουμε ό,τι σπείραμε» είπε.

Το γεγονός ότι η ε/κ πλευρά έφτασε τις ψήφους των 25 μελών στην Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναμφίβολα επηρεάστηκε από την ισορροπία των διεθνών συμφερόντων, πρόσθεσε. «Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πόσο οι αποτυχίες μας να δράσουμε συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του ευνοϊκού περιβάλλοντος». Πρέπει να λάβουν, κατέληξε, άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ