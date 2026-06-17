Ρεκόρ πολιτικών γάμων στον Πρωταρά - Κρατήσεις μέχρι το 2028

Μια ισχυρή βιομηχανία τέλεσης πολιτικών γάμων στοχεύει να «χτίσει» για τα αμέσως προσεχή χρόνια ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας. Με όπλο την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της ακτογραμμής του Πρωταρά, αλλά και τα σημαντικά σημεία αναφοράς της ενδοχώρας, ο δήμος φιλοδοξεί να αποτελέσει ελκυστικό πόλο έλξης για εκατοντάδες ζευγάρια από το εξωτερικό και την Κύπρο που θα θελήσουν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Ήδη, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο τουριστικός δήμος της ελεύθερης Αμμοχώστου έχει προβεί στις δέουσες διεργασίες και έχει προσθέσει στη φαρέτρα του νέες επιλογές και ειδυλλιακές τοποθεσίες σε δημοτικούς χώρους, που θεωρούνται ιδανικοί για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που εξασφαλίσαμε από το Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, την τελευταία τριετία παρατηρείται σημαντική αύξηση στον αριθμό πολιτικών γάμων που τελούνται στην περιοχή. Συγκεκριμένα, ενώ το 2024 είχαν τελεστεί συνολικά 480 πολιτικοί γάμοι, το 2025 τελέστηκαν 620 γάμοι, ενώ για φέτος ο αριθμός των γάμων που ήδη τελέστηκαν και οι κρατήσεις που υπάρχουν, ξεπερνούν τους 550. Πιστεύεται ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ο αριθμός των κρατήσεων θα αυξηθεί, πλησιάζοντας ή και ξεπερνώντας τα περσινά επίπεδα. Η δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η αύξηση στους πολιτικούς γάμους οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων, αλλά και στη δημιουργία καινούργιων δημοτικών χώρων τέλεσης πολιτικών γάμων, γεγονός που προσφέρει στους ενδιαφερόμενους μια πλειάδα εξαιρετικών επιλογών. Είναι ενδεικτικό, ότι για φέτος ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας είχε θέσει πολύ ψηλά τον πήχη όσον αφορά τον γαμήλιο τουρισμό, οριοθετώντας τον στόχο στους 700 πολιτικούς γάμους. Ένας στόχος, όμως, που λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θεωρείται πια πολύ δύσκολος. Πλέον, ο εφικτός στόχος είναι οι πολιτικοί γάμοι το 2026 να ξεπεράσουν τους 600. Αξίζει, δε να σημειωθεί, πως τη δεδομένη στιγμή στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας υπάρχουν προκρατήσεις για τέλεση πολιτικών γάμων (με τις ανάλογες προπληρώσεις) τόσο για το 2027, όσο και για το 2028! Ανέκαθεν, τις τοποθεσίες του Πρωταρά επέλεγαν για τον γάμο τους εκατοντάδες ζευγάρια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία χρόνια, όμως, καταφθάνουν και ζευγάρια από Πολωνία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Λίβανο και Ιρλανδία, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των Κυπρίων που προτιμούν να τελέσουν τον γάμο τους στην περιοχή.

100 άτομα για έναν γάμο!

Ο γαμήλιος τουρισμός στο Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας κι ευρύτερα στην ελεύθερη Αμμόχωστο αποτελεί μια ολόκληρη βιομηχανία που εξασφαλίζει ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα δημοτικά ταμεία. Τα στατιστικά στοιχεία του Δήμου Παραλιμνίου αναφέρουν πως για έναν πολιτικό γάμο οι καλεσμένοι που καταφθάνουν από το εξωτερικό αριθμούν από 40 μέχρι και 100 άτομα, τα οποία διανυκτερεύουν σε τουριστικά καταλύματα της περιοχής. Εκτός, όμως, από τα ξενοδοχεία, ο γαμήλιος τουρισμός, με την παρουσία δεκάδων προσκεκλημένων, επιφέρει σημαντικά έσοδα και σε άλλες επιχειρήσεις, όπως εστιατόρια, κομμωτήρια, ταξί κ.α. Μόνο το 2025, τα καθαρά έσοδα του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας από την τέλεση πολιτικών γάμων, ανήλθαν περίπου στις 250 χιλιάδες ευρώ.

Οι νέοι χώροι

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, εκτός από τις επιλογές των πολυτελών ξενοδοχείων, έχουν δημιουργηθεί και νέοι δημοτικοί χώροι στο παραλιακό μέτωπο που θεωρούνται ιδανικοί για γάμους, όπως το PERNERA BLUE WATERS και το AYIA TRIADA BEACH VENUE, που είναι ένας χώρος στην άμμο μπροστά από το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας. Επίσης, ρομαντικός χώρος τέλεσης γάμων θεωρείται και το ST. ELIAS GARDEN VENUE.