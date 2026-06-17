Το απόλυτο κόλπο: Πώς να πλένετε τις πετσέτες με ξίδι για να τις κάνετε να μοιάζουν σαν καινούργιες

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Παράδεισος, κόλαση και ΡΙΚ

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 Την ώρα που η συζήτηση για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς πήρε χθες φωτιά σε ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα και απασχολούσε τους πάντες, το κρατικό ίδρυμα επέλεξε στην απογευματινή του εκπομπή να ασχοληθεί με τι, αν έχετε τον Θεό σας; Με ένα «επίκαιρο» δεν λέμε θέμα, υπό τον τίτλο «μεταθανάτια ζωή, κόλαση και παράδεισος». Ναι, ακριβώς αυτή ήταν η ενασχόληση της απογευματινής εκπομπής του ΡΙΚ το οποίο συνέβαλε με αυτό τον τρόπο στην πλήρη ενημέρωση του κοινού αφού δικαίως θεωρεί ότι αυτά που ακούμε θα μας οδηγήσουν πιο γρήγορα στο δίλημμα παράδεισος ή κόλαση.

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