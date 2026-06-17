Ο Νεκτάριος και ο Μιχαήλ, δύο πρώην μαθητές του ειδικού σχολείου «Απόστολος Βαρνάβας» στο Λιοπέτρι, αποφοίτησαν πριν από λίγες ημέρες στέλνοντας μήνυμα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Κύριε Πρόεδρε, δεν τηρήσατε την υπόσχεσή σας». Με το βίντεό τους υπενθυμίζουν ότι η παράταση φοίτησης από τα 21 στα 22 έτη για τους μαθητές των ειδικών σχολείων δεν έλυσε το πρόβλημα. Έναν χρόνο μετά την υπόσχεση του ΠτΔ προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική διευθέτηση για δομές φιλοξενίας μετά τα 22. Παρά τα επανειλημμένα ερωτήματα προς αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία για τον σχεδιασμό και τον χώρο δημιουργίας των δομών, απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Αυτός είναι ο σεβασμός και η στήριξη του κράτους πρόνοιας;

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