Η Harley-Davidson Κύπρου, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, επαναφέρει στη ζωή την ιστορική μοτοσικλέτα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς η ιστορική μοτοσικλέτα Harley-Davidson FLH Duo Glide του 1960, η οποία εκτίθεται στο Μουσείο Αστυνομίας Κύπρου, αποκαταστάθηκε πλήρως και επέστρεψε στη φυσική της έδρα.

Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συμφωνία μεταξύ της Harley-Davidson Κύπρου και της Αστυνομίας Κύπρου, με τη Harley-Davidson Κύπρου να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος και τις εργασίες ανακατασκευής της μοτοσικλέτας.

Η συγκεκριμένη Harley-Davidson αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου Αστυνομίας. Ανήκε στη φρουρά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και ηγείτο των επίσημων πομπών του. Είχε γίνει δωρεά, στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, μαζί με δύο ακόμη μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο Cadillac, από Κύπριο της Αμερικής που ήταν μέτοχος της εταιρείας.

Παρά τη σπουδαία ιστορική της αξία, η μοτοσικλέτα παρέμενε ακινητοποιημένη για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εννέα μηνών, εξειδικευμένοι τεχνικοί της Harley-Davidson Κυπρου εργάστηκαν με ιδιαίτερο σεβασμό και αφοσίωση για την πλήρη αποκατάστασή της, διατηρώντας τον αυθεντικό της χαρακτήρα και επαναφέροντάς την σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Ο Γενικός Διευθυντής της Harley-Davidson Κυπρου, Ιάκωβος Ιακωβίδης, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας σε αυτή την προσπάθεια ήταν πραγματικό προνόμιο. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που μας δόθηκε η ευκαιρία να συμβάλουμε στη διαφύλαξη ενός αυθεντικού κομματιού της κυπριακής ιστορίας, ώστε να συνεχίσει να εμπνέει τους επισκέπτες του Μουσείου και να το χαίρονται οι επόμενες γενιές.»

Η Harley-Davidson FLH Duo Glide του 1960 κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της κυπριακής μοτοκίνησης, καθώς αποτελεί την πρώτη Harley-Davidson που εγγράφηκε επίσημα στην Κύπρο.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η μοτοσικλέτα τέθηκε ξανά σε πλήρη λειτουργία και παραδόθηκε στο Μουσείο Αστυνομίας, όπου θα συνεχίσει να εκτίθεται για το κοινό, αποτελώντας ζωντανό σύνδεσμο με μια σημαντική περίοδο της κυπριακής ιστορίας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συμβάλουν από κοινού στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

H εταιρεία A.I. Motokinisi Ltd είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Harley Davidson στην Κύπρο με εκθεσιακούς χώρους στην Λευκωσία. www.harley-davidson.com.cy