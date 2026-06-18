Κράτος Μαφία: Δείχνουν τον δρόμο οι εξελίξεις

Παίρνουν τον δρόμο τους οι εξελίξεις για το Κράτος Μαφία, μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς και την ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Στο πόρισμα καταγράφονται τα ονόματα 13 φυσικών προσώπων και δύο δικηγορικών γραφείων με ρητή αναφορά στα αδικήματα για τα οποία πρέπει να ελεγχθούν, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας που θα ακολουθήσει. Κατά τη χθεσινή ημέρα δόθηκαν απαντήσεις για δύο σημαντικά ερωτήματα που προέκυψαν μετά το πόρισμα-βόμβα, της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Το πρώτο αφορά τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο και το δεύτερο την εξαίρεση από τη διαδικασία της ποινικής έρευνας της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσ...