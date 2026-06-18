«Κράτος μαφία»: Ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας σε δυο διαφορετικές υποθέσεις ο Νίκος Κουγιάλης

Μέσα σε διάστημα έξι μηνών, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέδωσε δύο πορίσματα, με τα οποία εισηγείται τη διενέργεια ποινικής έρευνας εναντίον του πρώην υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη. Η πρώτη υπόθεση αφορά την ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη και συγκεκριμένα παράνομη ιχθυοκαλλιέργεια, παράνομες επεμβάσεις σε κρατική γη και στον ποταμό Κούρη, καθώς και την παράνομη λειτουργία επιχείρησης εστίασης και χώρων διαμονής επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε ο ποινικός έλεγχος του κ. Κουγιάλη για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, ενώ για την υπόθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική έρευνα. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πόρισμα ανακ...