Αφθώδης πυρετός: Η προσοχή τώρα στην ελεύθερη Αμμόχωστο και τους αρνητές εμβολίων

Το συμπέρασμα ότι η μονάδα του ιερέα στην Πάχνα, με 66 αιγοπρόβατα τα οποία θανατώθηκαν, ήταν το πρώτο και μοναδικό κρούσμα στην επαρχία Λεμεσού, με βάση τα δείγματα που συλλέγθηκαν, κρατούν πλέον ως δεδομένο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καθώς μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των δειγματοληψιών στη ζώνη των 3 χιλιομέτρων στην περιοχή της Πάχνας και γύρω από αυτή, επίσης αρνητικά ήταν και αυτά για μονάδες στην ίδια επαρχία, οι οποίες είχαν κάποια σχετιζόμενη επιδημιολογική σύνδεση με τη μολυσμένη μονάδα στην Πάχνα.

Στη συνέχεια, οι δειγματοληψίες μεταφέρονται σε παγκύπρια βάση, στη «φάση της επιδημιολογικής επιτήρησης», με την αρχή να γίνεται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, επειδή γειτνιάζει με τη μολυσμένη ζώνη της επαρχίας Λάρνακας, όπως δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών του ΤΕΠΑΚ και μέλος της επιδημιολογικής ομάδας για τον αφθώδη πυρετό, καθηγητής Δημήτρης Τσάλτας.

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Στρέφονται στους αρνητές εμβολίων

Εξάλλου σε εξέλιξη βρίσκεται από τις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας ο εμβολιασμός των μονάδων, οι οποίες παρέμειναν μέχρι σήμερα ανεμβολίαστες. Αφορούν περίπου το 10% των μονάδων παγκύπρια, με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας να τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Εδώ ο δρ. Τσάλτας εξήγησε ότι σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται φάρμες, κυρίως σε Πάφο και Λεμεσό, όπου μέχρι στιγμής δεν εφαρμόστηκαν εμβολιασμοί για λόγους μη διαθέσιμων εμβολίων, αλλά και μοάδες παγκύπρια, όπου οι ιδιοκτήτες - κτηνοτρόφοι είναι αρνητές εμβολίων, όπως συνέβαινε, πρόσθεσε, και την περίοδο του Covid. Αυτή τη στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες από διάφορες κατευθύνσεις, όπως οι Κτηνατρικές Υπηρεσίες, άλλοι κτηνοτρόφοι και αγροτικές οργανώσεις, για να τους πείσουν μέσα από τον διάλογο, αν και ο Νόμος δίνει την ευχέρεια στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εισέλθουν σε μία μονάδα και να επιβάλουν τον εμβολιασμό, όπως είπε ο καθηγητής του ΤΕΠΑΚ. Κύριο μέλημα είναι να φτάσει ο εμβολιασμός στο 100%, δηλαδή να μην παραμείνει κανένα ζώο ανεμβολίαστο, τόνισε.

Ζήτημα και οι πρόσφατες γεννήσεις

Απασχολούν την επιδημιολογική ομάδα και τα ζώα (αιγοπρόβατα, αγελάδες, χοίροι) που γεννήθηκαν τους τελευταίους δύο περίπου μήνες, καθώς δεν εμβολιάστηκαν. Την ίδια ώρα, τόνισε, που η διαθεσιμότητα των εμβολίων δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεδομένου ότι παρατηρείται έξαρση του αφθώδους πυρετού στην Ασία, ειδικά στην Κίνα, αλλά και σε γειτονικές χώρες, όπως το Ισραήλ και η Ελλάδα, με αποτέλεσμα να διεκδικούν την παραγωγή αυτών των εμβολίων πολλές χώρες. Λόγω των συνεχών γεννήσεων, πρέπει μία χώρα που αντιμετωπίζει τον αφθώδη πυρετό να έχει συνέχεια διαθέσιμα εμβόλια, συμπλήρωσε.

Αποτάθηκε στην Κύπρο η Ελλάδα

Ειδικά για την Ελλάδα, ανέφερε ότι την Πέμπτη υπήρξε συζήτηση μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών των δύο χωρών, μετά από αίτημα της Ελλάδας για παροχή συμβουλών της Κύπρου σε σχέση με το εμβολιαστικό πρόγραμμα που έχει εφαρμόσει μέχρι στιγμής. Ο λόγος, εξήγησε, είναι διότι για τα κρούσματα στη Μυτιλήνη, η Ελλάδα δεν εφάρμοσε τον εμβλολιασμό, αλλά θανατώσεις και περιοριστικά μέτρα. Μετά την αδυναμία συγκράτησης του ιού, πλέον, όπως εκτιμά ο καθηγητής, τα εμβόλια είναι μονόδρομος και για την Ελλάδα, για αυτό απευθύνθηκε στην Κύπρο, ώστε να λάβει υπόψη της τις πρακτικές και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του εμβλολιασμού στο νησί. Η Κύπρος, βασιζόμενη στις μέχρι στιγμής εμπειρίες, συμβούλευσε την Ελλάδα να υιοθετήσει την επιλογή των εμβολίων, σύμφωνα με τον καθηγητή. Ωστόσο η διαθεσιμότητα των εμβολιών ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα που θα συναντήσει η Ελλάδα, πρόσθεσε.

Ισραηλινοί ζήτησαν συμβουλές

«Μέσα στη συζήτηση να βρούμε ευθύνες και υπεύθυνους για την κρίση, πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη γνώση για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού όσο νομίζουμε», είπε εξάλλου ο δρ. Τσάλτας. Εδώ επικαλέστηκε τη σύσκεψη που είχε αυτή την εβδομάδα με Ισραηλινούς επιστήμονες ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής για την ανασυγκρότηση της Κτηνοτροφίας, Σταύρος Μαλάς. Στη συζήτηση οι Ισραηλινοί τόνισαν ότι η Κύπρος τα πάει καλύτερα σε σύγκριση με τη χώρα τους ως προς την αντιμετώπιση της κρίσης, για αυτό, όπως είπε, ζήτησαν συμβουλές. Δεδομένου ότι το Ισραήλ διαθέτει μεγαλύτερη τεχνογνωσία για το θέμα, ο καθηγητής σημείωσε ότι στο «τέλος όλα είναι καθαρά θέμα εμπειρίας».

Οι απώλειες

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής οι μολυσμένες μονάδες στην Κύπρο ανήλθαν στις 121. Χάθηκε το 3,5% του συνολικού αριθμού των βοοειδών, 9,5% των αιγοπροβάτων και 7,7% των χοίρων. Σε αριθμούς θανατώθηκαν 2.293 βοοειδή, 43.311 αιγοπρόβατα και 23.742 χοίροι. Όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα η επιδημιολογική ομάδα για τον αφθώδη πυρετό, «οι αριθμοί των μέχρι στιγμής θανατώσεων είναι μεν σημαντικοί, ωστόσο δεν ξεφεύγουν μιας επιδημίας, την οποία καταφέρνουμε για την ώρα να ελέγχουμε και πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε να κινούμαστε στο ίδιο πρότυπο».