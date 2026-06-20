Ελεγκτές δόμησης στις οικοδομές: Τέλος στις πολεοδομικές αυθαιρεσίες – Οι έλεγχοι θα κοστίζουν έως και €1.000

Οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του τομέα της αδειοδότησης στις οικοδομές ξεκίνησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Οκτώβριο του 2023, με την εφαρμογή περισσότερων από 20 μέτρων που απλοποίησαν σημαντικά τη διαδικασία έκδοσης αδειών και περιόρισαν αισθητά τον χρόνο αναμονής. Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί με την εφαρμογή του θεσμού του ελεγκτή δόμησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε προκαθορισμένα στάδια ανέγερσης των οικοδομών. Στόχος, η διασφάλιση της συμμόρφωσης των έργων με τις εκδοθείσες πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες, καθώς και με τις ισχύουσες νομοθετικές πρόνοιες. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής, δηλαδή των ΕΟΑ από ιδιώτες μελετητέ...