Πυρκαγιές: Έγιναν πολλά στη πρόληψη, αλλά... οι πυροσβέστες σχολάνε στις 7 μ.μ.

Ο βαθμός ετοιμότητας του μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής. Η χθεσινή συνεδρίαση, η πρώτη για τη νέα σύνθεση της Επιτροπής, έγινε λίγες ώρες μετά την πυρκαγιά στην περιοχή Μαλλιάς - Δοράς Λεμεσού, το βράδυ της Τετάρτης, η οποία ξύπνησε μνήμες από την περσινή μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, διότι οι κάτοικοι κάτοικοι δοκίμασαν μεγάλη αγωνία, καταγγέλλοντας ολιγωρία και καθυστέρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Για συντονισμό της πυρκαγιάς, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο μετά από αρκετές ώρες, βρέθηκαν στο Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων της Πυροσβεστικής ο Αρχιπύραρχος και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ανταποκρίθηκε πρώτα πυροσβεστικό όχημα από τον Μονιάτη, διότι ο πολύ κοντινός σταθμός της Πάχνας, είχε κλείσει στις 7.00 το απόγευμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι χθες στη συνεδρίαση στη Βουλή, ήταν πολύ έντονος για το κενό που παραμένει στην 24ωρη κάλυψη της υπαίθρου, από το 1994 που ανέλαβε η Πυροσβεστική τις πυρκαγιές υπαίθρου μέχρι σήμερα, ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής και εθνικός συντονιστής πυρκαγιών, Νίκος Λογγίνος. Όπως είπε, σήμερα οι περισσότεροι σταθμοί υπαίθρου κλείνουν στις 07.00 το απόγευμα, με αποτέλεσμα, εάν ξεσπάσει πυρκαγιά μετά από αυτήν την ώρα, η μισή ώρα που θα χρειαστεί ένα πυροσβεστικό όχημα από άλλο σταθμό για να φτάσει στο σημείο, να καθιστά δύσκολο το να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Σημείωσε ότι έλαβε έγκριση, ώστε από την 1η Ιουλίου να τοποθετήσει προσωπικό σε 24ωρη βάση σε ακόμα πέντε σταθμούς υπαίθρου, οι οποίοι στατιστικά ανταποκρίνονται συχνά σε περιστατικά πυρκαγιών, συγκεκριμένα στην Πάχνα (Λεμεσός), τα Κελοκέδαρα (Πάφος), την Περιστερώνα (Λευκωσία), τη Ξυλοφάγου (ελεύθερη Αμμόχωστος) και τα Λεύκαρα (Λάρνακα).

Επίσης ο ίδιος ετοίμασε μελέτη, την οποία έχει στείλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητώντας να γίνει στελέχωση όλων των υφιστάμενων σταθμών υπαίθρου σε 24ωρη βάση, αλλά και να δημιουργηθούν επιπλέον 14 σταθμοί, για να στελεχωθούν σε 24ωρη βάση και να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης. Παραδέχτηκε ότι φέτος «έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα της πρόληψης, αλλά εάν ξεσπάσει μία φωτιά μετά τις 07.00, όταν ένα πυροσβεστικό όχημα θα χρειαστεί μισή ώρα για να φτάσει στο σημείο, θα είναι δύσκολο να ''πιάσουμε την πυρκαγιά''». Επίσης εξέφρασε λύπη, γιατί από το 1994, τόσο αξιωματούχοι, ακόμα και διοικήσεις της Πυροσβεστικής, δεν έδωσαν λύσεις. «Τα τελευταία 2,5 χρόνια ξεκινήσαμε σαν διοίκηση Πυροσβεστικής να ζητάμε να καλυφθεί αυτό το κενό», τόνισε.

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«Κάναμε βελτιώσεις»

«Πήραμε πολλά μαθήματα από τη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό και κάναμε βελτιώσεις», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και οι Επαρχιακές Διοικήσεις βοηθούν τις κοινότητες στο θέμα της βλάστησης, η οποία φέτος είναι ακόμα πιο πυκνή λόγω των φετινών βροχών, και ότι βελτιώθηκε η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων. Το πιο σημαντικό, τόνισε, είναι ότι τέθηκε από τις αρχές Ιουνίου σε λειτουργία το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης CY ALERT. Επίσης αναφέρθηκε στην πρόθεση της κυβέρνησης για τη δημιουργία Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σημείωσε ότι το Υπουργείο κατέθεσε στην Επιτροπή Εσωτερικών το νομοσχέδιο, ζητώντας όπως του δοθεί προτεραιότητα.

3 εκατ. ευρώ στις κοινότητες

Από την πλευρά του, ο εθνικός συντονιστής πυρκαγιών και αρχιπύραρχος, Νίκος Λογγίνος, ανέφερε ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη. «Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε αδυναμίες προηγούμενων χρόνων, όμως πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης», πρόσθεσε. Όπως είπε, το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε 3 εκατ. ευρώ στις κοινότητες για τους καθαρισμούς των χόρτων, ενώ η Πυροσβεστική δημιούργησε ομάδες που υπέδειξαν στις κοινότητες από τον Μάρτιο τα σημεία καθαρισμού.

Σε σχέση με τα ιδιωτικά τεμάχια, είπε ότι οι κοινότητες έχουν την ευθύνη να επέμβουν και να τα καθαρίσουν αποστέλλοντας το τιμολόγιο στους ιδιοκτήτες, εάν δεν ανταποκριθούν μετά την ειδοποίηση.

Φέτος ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικοί σταθμοί υπαίθρου με 60 άτομα και έχουν τοποθετηθεί κάμερες παρακολούθησης της υπαίθρου, σε Λάρνακα, Πάφο και Λεμεσό, από το νέο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. «Εκπαιδεύσαμε 400 άτομα των εθελοντικών ομάδων, των οποίων είναι εξαιρετική η συμβολή και έχουν ενταχθεί για τα καλά στο έργο της πυρόσβεσης. Έγινε μία μεγάλη άσκηση πυρόσβεσης στις 19 Μαΐου υπό την ευθύνη φέτος του Τμήματος Δασών, αλλά με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιών. Επικαιροποιήθηκαν τα σχέδια ΠΥΡΣΟΣ (κατάσβεσης πυρκαγιών υπαίθρου) και ΠΟΛΥΒΙΟΣ (για εκκενώσεις)», είπε εξάλλου.

Σημείωσε ότι σε 54 κοινότητες δόθηκαν χορηγίες για να αγοράσουν πυροσβεστικά οχήματα. Γίνεται εκπαίδευση των εθελοντών τους, ενώ του χρόνου θα τους δοθούν στολές, ώστε να προστατευτούν σε επιχείρηση κατά πυρκαγιάς. Επίσης ζήτησε όπως καδενοφόρα για αντιπυρικές λωρίδες και δημιουργία δρόμων έλευσης των πυροσβεστικών είναι ήδη φορτωμένα στα φορτηγά, για άμεση επέμβαση, όταν υπάρξει ανάγκη.

Στελεχώθηκε η ομάδα drones

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάββα Ιεζεκιήλ, συντηρήθηκαν οι δασικοί δρόμοι και στελεχώθηκε η ομάδα των drones, η οποία έχει οργανωθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Κύπρου. Εδώ είπε ότι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι πτήσεις τους ήταν 200 ώρες ανά έτος, πέρσι κάλυψαν 1000 ώρες πτήσης. Τόνισε ότι υπάρχει ζήτημα μόνωσης των ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΑΗΚ, από τα οποία στο παρελθόν έχουν ξεσπάσει δασικές πυρκαγιές, για αυτό σε συνεργασία με την ΑΗΚ σιγά-σιγά κάνουν αντικαταστάσεις στα πιο επικίνδυνα σημεία. Για τη ελεγχόμενη καύση, είπε ότι το Τμήμα την εφάρμοσε φέτος για πρώτη φορά. Επίσης χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια τη μέθοδο «αντιπύρ», για να σταματούν την προέλαση μιας πυρκαγιάς, όταν αδυνατούν άλλα μέσα. Την ίδια ώρα τόνισε την ανάγκη επαναφοράς των γεωργικών καλλιεργειών, οι οποίες είναι η ενδιάμεση ασπίδα μεταξύ πυρκαγιών και δασών. Σύμφωνα με τον κ. Ιεζεκιήλ, συνεργάζονται με το Τμήμα Γεωργίας για την ελεγχόμενη βόσκηση με τρία πιλοτικά προγράμματα, τα δύο στις περιοχές Κάτω Πύργου και Σολέας. Όμως, είπε, ο αφθώδης πυρετός δημιούργησε φέτος δυσκολίες στο να βοσκήσουν έξω τα ζώα.