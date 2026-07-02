«Χρυσή» υπενοικίαση τουρκοκυπριακού ακινήτου στη Λεμεσό - Από ενοίκιο €199 ζητούσε €2.500

Άλλη μία υπόθεση αθέμιτου πλουτισμού μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης τουρκοκυπριακής περιουσίας έφερε στο φως η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Η υπόθεση αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο δικαιούχοι φέρονται να επιχειρούν να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος, εκμεταλλευόμενοι περιουσίες που τους έχουν παραχωρηθεί από το κράτος λόγω της προσφυγικής τους ιδιότητας. Η νέα υπόθεση αφορά εμπορικό υποστατικό σε ιδιαίτερα προνομιακή περιοχή της Λεμεσού, το οποίο είχε παραχωρηθεί σε πρόσφυγα έναντι μηνιαίου μισθώματος μόλις €199. Ωστόσο, η διαχειρίστρια του ακινήτου το υπεκμίσθω...

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.