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Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε και της πρόσφερε δαχτυλίδι στην κορυφή του Empire State Building, δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το ζευγάρι ξεδίπλωσε πανό στα 443 μέτρα ύψος που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη»

Στην κορυφή του Empire State Building ανέβηκε ένα ζευγάρι ακτιβιστών, ξεδιπλώνοντας ένα τεράστιο πανό με μήνυμα υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης. Λίγο αργότερα, ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, προτού οι δυο τους επιστρέψουν στο έδαφος και συλληφθούν από τις αρχές.

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Βάνια Μπέρκους κρατούσαν ένα μαύρο πανό, πάνω στο οποίο αναγραφόταν με λευκά κεφαλαία γράμματα το σύνθημα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη».

Οι δύο ακτιβιστές, φορώντας μαύρα αμάνικα μπλουζάκια, σκαρφάλωσαν στην κεραία, στο άκρο του βέλους του εμβληματικού ουρανοξύστη, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται στην κορυφή του κτιρίου, σε ύψος 443 μέτρων από το πεζοδρόμιο, στο κέντρο του Μανχάταν.

Σύμφωνα με τη New York Post, το ζευγάρι παρέμεινε στην κορυφή για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια κατέβηκαν προς την πλατφόρμα, όπου ο Μπέρκους γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην Άντζελα, η οποία αργότερα δημοσίευσε φωτογραφία με το δαχτυλίδι στο Instagram.

Φωτογραφίες: Reuters

 

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