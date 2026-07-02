Οι συνομιλίες με Ιράν πηγαίνουν καλά, αλλά είναι νωρίς, λέει ο Βανς

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι συνομιλίες στη Ντόχα εξελίσσονται καλά, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής σε πλήρους κλίμακας στρατιωτική δράση, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το Ιράν.

«Δεν μπορώ να δεσμευτώ για τίποτα, διότι προφανώς εξαρτάται από το τι τελικά θα κάνουν οι Ιρανοί», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του προς πεζοναύτες στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Oceana στη Βιρτζίνια.

«Όπως είπα και εκεί, αυτό για το οποίο μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι ο Πρόεδρος δεν πρόκειται να στείλει ξανά τον στρατό μας, εκτός αν χρειαστεί, εκτός αν υπάρχει ένας σαφώς καθορισμένος σκοπός», ανέφερε.

«Αν χρειαστεί να κάνουμε περισσότερα, βεβαίως, αυτό κατά κάποιον τρόπο εξαρτάται από τους Ιρανούς», πρόσθεσε.

«Αν επιχειρήσουν να ανοικοδομήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, αν προσπαθήσουν να αρχίσουν ξανά να πυροβολούν εμπορικά πλοία, αυτό θα αλλάξει τους υπολογισμούς μας. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό που έχει πει ο πρόεδρος είναι: “Πηγαίνετε και πετύχετε μια συμφωνία, πηγαίνετε και διαπραγματευτείτε με καλή πίστη”, και αυτό μας έχει εξουσιοδοτήσει να κάνουμε» ανέφερε.

Σύμφωνα με εκτιμήσει του CBS οι συνομιλίες που αφορούν ειδικά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αρχίσει.

«Προφανώς ανησυχούμε για το πυρηνικό ζήτημα, θα αρχίσουμε να μιλάμε γι’ αυτό», δήλωσε ο Βανς. «Επομένως, αυτή τη στιγμή οι συνομιλίες πηγαίνουν καλά, είναι ακόμη αρκετά νωρίς, αλλά οι συνομιλίες πηγαίνουν καλά» ανέφερε.

Ο Βανς περιέγραψε επίσης σειρά προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις ΗΠΑ στην επανέναρξη στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

«Αν επιχειρήσουν να ανοικοδομήσουν αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, αν αρνηθούν να επιτρέψουν επιθεωρήσεις, αν επαναλάβουν τους πυροβολισμούς κατά εμπορικών πλοίων, κάτι που έχουν σταματήσει εδώ και μερικές ημέρες, τότε προφανώς ο πρόεδρος εξακολουθεί να έχει πολλές επιλογές στο τραπέζι», δήλωσε ο Βανς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ