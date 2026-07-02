Διελκυστίνδα δήμων - ΠτΔ για φόρο ταφής

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των δήμων απέναντι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για Φόρο Υγειονομικής Ταφής Δημοτικών Αποβλήτων. «Δεν θα πληρώσουν οι δήμοι και οι πολίτες την αστοχία του κράτους και την έλλειψη υποδομών», αναφέρει σε ανακοίνωση η Ένωση Δήμων, σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής του φόρου, εκφράζοντας την ανησυχία της για την «εικόνα έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδιασμού» σε ένα ζήτημα με σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Την ίδια ώρα, το Προεδρικό ασκεί πίεση για...

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