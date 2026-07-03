Απόπειρα γυναικοκτονίας: Αναζητούν «απαντήσεις» σε κινητά και λογαριασμούς

Όλο και πιο βαθιά μπαίνουν στις έρευνες οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, σε σχέση με το έγκλημα της απόπειρας γυναικοκτονίας που σόκαρε το παγκύπριο το πρωί της Τρίτης. Οι έρευνες συνεχίζονται σε δύο βασικά επίπεδα, με τους ανακριτές να καλούνται να «δέσουν» με ακρίβεια το παζλ των γεγονότων που έχουν προηγηθεί τόσο τις τελευταίες ώρες, όσο και τα προηγούμενα 24ωρα, αλλά και να εντοπίσουν ταυτόχρονα το πιθανό κίνητρο που ίσως «ξεκλειδώσει» περαιτέρω τις έρευνες. Την ίδια ώρα, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση η 46χρονη, ενώ γίνονται και συνεχείς εκκλήσεις από το κέντρο αίματος για αυξημένες ανάγκες.

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να μείνει στο περιθώριο η χθεσινή αποκάλυψη του «Π» σχετικά με συνάντηση που είχε ο 55χρονος αστυνομικός με ανώτερο αξιωματικό, προκειμένου να του γίνουν φιλικές συστάσεις, με τον δεύτερο να γνωρίζει για τον εθισμό του στον τζόγο και τα οικονομικά προβλήματα που είχε. Η ηγεσία της Αστυνομίας από το απόγευμα της Τετάρτης έδωσε οδηγία να μην γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, αλλά υπό το βάρος της αποκάλυψης, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις για την επίμαχη συνάντηση, και τι λέχθηκε σε αυτήν, δεδομένης της εξάρτησης από τον τζόγο και τα άλλα οικονομικά προβλήματα που καθιστούσαν εξαιρετικά ευάλωτο τον 55χρονο.

Άνοιγμα τηλεπικοινωνιακών δεδομένων

Η ανακριτική ομάδα έχει ήδη λάβει μεγάλο αριθμό καταθέσεων από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά στο ζευγάρι, ενώ παράλληλα αξιολογούνται τεκμήρια από τη σκηνή, που έχουν σταλεί για περαιτέρω εξετάσεις. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για εξασφάλιση δικαστικών διαταγμάτων, προκειμένου να εξεταστούν τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και οι τελευταίες επικοινωνίες του ζευγαριού. Δεδομένου, μάλιστα, κάποιων πληροφοριών που δείχνουν οικονομικά προβλήματα και οικονομικές διαφορές μεταξύ του ζευγαριού, συνεπεία εθισμού στον τζόγο, δεν αποκλείεται να ζητηθεί και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για να ξεκαθαρίσουν και άλλα ζητήματα. Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη μέρα υπάρχουν πληροφορίες για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της η 46χρονη από την εργασία της, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση των κακών διαπροσωπικών σχέσεων των δύο το τελευταίο διάστημα.

Επιπρόσθετα, από το επαγγελματικό περιβάλλον του αστυνομικού και τη συμπεριφορά που είχε το επίμαχο πρωινό, γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα για το αν υπήρχε προμελέτη. Το πρωινό της Τρίτης, ο 55χρονος πήγε αρκετά νωρίτερα στη δουλειά του, ενώ δεν ξεκαθάρισε αν το προηγούμενο βράδυ ήταν στο σπίτι του, αφού μάλιστα ξυρίστηκε στη δουλειά. Το γεγονός, όμως, ότι αποχωρώντας από το πόστο του, πήρε μαζί του το υπηρεσιακό όπλο, δεν μπορεί να αγνοηθεί. Από εκεί και πέρα, μέσω κλειστών κυκλωμάτων οι ανακριτές προσπαθούν να «κλειδώσουν» τη διαδρομή του δράστη από την εργασία του μέχρι το σημείο των πυροβολισμών.