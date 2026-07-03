Το δημοφιλέστερο τουριστικό αξιοθέατο της Σουηδίας είναι ένα… σούπερ μάρκετ

Σε έναν μικρό οικισμό της νοτιοδυτικής Σουηδίας βρίσκεται ένα κατάστημα που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Το Gekås Ullared, ένα ανεξάρτητο πολυκατάστημα στο χωριό Ούλαρεντ, υποδέχθηκε το 2025 περίπου 4,3 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό που ξεπερνά κατά πολύ ακόμη και τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα της Σουηδίας.

Το κατάστημα βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα από το Γκέτεμποργκ και αποτελεί ουσιαστικά το βασικό σημείο αναφοράς του χωριού των μόλις 800 κατοίκων. Μάλιστα, απασχολεί περισσότερους εργαζομένους από τον συνολικό πληθυσμό της περιοχής.

Η δημοτικότητά του οφείλεται κυρίως στις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, οι οποίες προσελκύουν καταναλωτές όχι μόνο από τη Σουηδία αλλά και από γειτονικές χώρες, όπως η Νορβηγία, όπου το κόστος ζωής είναι αισθητά υψηλότερο. Για πολλούς, όμως, η επίσκεψη αποτελεί και μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε περίπου 114.000 τετραγωνικά μέτρα, έκταση αντίστοιχη με περίπου 15 γήπεδα ποδοσφαίρου, και μπορεί να εξυπηρετεί έως και 9.000 πελάτες ταυτόχρονα. Διαθέτει χιλιάδες καρότσια και καλάθια αγορών, εκατοντάδες δοκιμαστήρια και χιλιάδες θέσεις στάθμευσης, ενώ καθημερινά το προσωπικό συγκεντρώνει εκατοντάδες καρότσια με προϊόντα που εγκαταλείπουν οι πελάτες στους διαδρόμους.

Γύρω από το κατάστημα έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη τουριστική υποδομή. Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν ξενοδοχείο, μοτέλ, κάμπινγκ, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, γυμναστήριο, γήπεδα padel, μίνι γκολφ, ακόμη και χώρος φύλαξης κατοικιδίων, ενώ η επιχείρηση διαθέτει δική της διαδικτυακή εκπομπή και κανάλι στο YouTube.

Παρά τη μεγάλη του επιτυχία, το Gekås Ullared δεν έχει επενδύσει στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Η διοίκηση θεωρεί ότι το επιχειρηματικό του μοντέλο βασίζεται στη φυσική παρουσία των καταναλωτών και στην εμπειρία της επίσκεψης, ενώ εκτιμά πως η ανάπτυξη υπηρεσιών διανομής θα επηρέαζε το χαμηλό επίπεδο τιμών που αποτελεί το βασικό ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

Η στρατηγική αυτή φαίνεται να αποδίδει, καθώς οι υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης του συγκροτήματος συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες της Ευρώπης και αποτελούν μία από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες της επιχείρησης.

Με πληροφορίες από Sunday Times