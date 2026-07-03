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Στο χειρουργείο ξανά η 46χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της στη Λεμεσό – Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάστασή της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά την επέμβαση, η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Η 46χρονη γυναίκα η οποία είχε δεχθεί στις 30 Ιουνίου πυροβολισμούς με πυροβόλο όπλο από τον 55χρονο αστυνομικό σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε, μεταφέρθηκε σήμερα μετά το μεσημέρι για νέα επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

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Μετά την επέμβαση, η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η απόπειρα γυναικοκτονίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην οδό Ιλισίων, στα Πολεμίδια. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο, όπου εντόπισαν βαριά τραυματισμένη έξω από αυτοκίνητο την 46χρονη, και τον 55χρονο στη θέση του συνοδηγού χωρίς ζωτικές ενδείξεις.

ΚΥΠΕ

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