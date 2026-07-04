Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Ξυλοφάγου: Οδηγούσε χωρίς άδεια, ασφάλεια και υπό την επήρεια αλκοόλ 16 φορές πάνω από το όριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στον 36χρονο οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με τελική ένδειξη 150μg% αντί 9μg% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο.

Γύρω στις 8:10 χθες βράδυ, στο πλαίσιο των τροχονομικών έλεγχων που διεξάγονται από την Αστυνομία, ανακόπηκε αυτοκίνητο για έλεγχο σε δρόμο της Ξυλοφάγου.  

Από έλεγχο των στοιχείων του οδηγού, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 36χρονο, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας.

Στον 36χρονο οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με τελική ένδειξη 150μg% αντί g% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο.

Ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου. Αυτός αναμένεται να παρουσιαστεί στις 6 Ιουλίου, 2026 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου συνεχίζει τις εξετάσεις.  

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΛΚΟΟΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα