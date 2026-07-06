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Κατασκευές: Αύξηση 0,7% στην παραγωγή, 4,7% στις τιμές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μεγαλύτερη είναι η αύξηση στις τιμές παραγωγού στον τομέα των κατασκευών σε σχέση με το δείκτη παραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Μεγαλύτερη είναι η αύξηση στις τιμές παραγωγού στον τομέα των κατασκευών σε σχέση με το δείκτη παραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε στις 120,74 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση 0,7% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2025. 

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε στις 129,46 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,0% έναντι του τετάρτου τριμήνου του 2025.

Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 4,7%.

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