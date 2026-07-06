Πύλα: Απορρίφθηκε η αίτηση του 48χρονου για την υπόθεση βασανισμών - Στις 30 Ιουλίου οι κατηγορίες

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας απέρριψε τη Δευτέρα ως πρόωρη την αίτηση του 48χρονου κατηγορούμενου για απόρριψη της υπόθεσης βασανισμών στην Πύλα λόγω κατάχρησης διαδικασίας. Η υπόθεση ορίστηκε για τις 30 Ιουλίου, όταν οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να απαντήσουν στις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Οι δυο κατηγορούμενοι 48χρονος και 27χρονος παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Στην αιτήσή του, η οποία απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, η υπεράσπιση είχε αναφέρει πως εναντίον του κατηγορούμενου είχαν καταχωρηθεί δύο ξεχωριστές υποθέσεις, μια που αφορούσε τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας και μια για τα βασανιστήρια σε υποστατικό στην Πύλα, ενώ κατά την άποψη της έπρεπε να περιληφθούν σε κοινό κατηγορητήριο.

Σήμερα η αίτηση του απορρίφθηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ως πρόωρη αφού, όπως αναφέρθηκε, τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν δίχως άλλο να υποστηρίξουν την θέση του περί κατάχρησης.

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 30 Ιουλίου για να απαντήσουν οι δύο κατηγορούμενοι στις κατηγορίες.

Ο πρωτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες οι οποίες αφορούν, υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια, στέρηση της ελευθερίας προσώπου, με σκοπό να τεθεί άτομο σε κίνδυνο βαριάς βλάβη, πρόκληση Βαριάς σωματικής βλάβη, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, απαίτηση περιουσίας με απειλές.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος 27 ετων αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν στέρηση ελευθερίας προσώπου, υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια και επίθεση.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι έξι. Πρόκειται για τρεις Κύπριους ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται εκτός Κύπρου. Ινδός ο οποίος βρίσκεται εκτός Κύπρου, Άραβας ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Το έκτο θύμα φαίνεται ότι είναι ευρωπαίος πολίτης και γίνονται προσπάθειες να ταυτοποιηθεί.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ