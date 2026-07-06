Eurostat: Στο 8,4% η αύξηση τζίρου στο λιανεμπόριο Κύπρου, η μεγαλύτερη στην ΕΕ

Τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, κατέγραψε η Κύπρος τον Μάιο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Η ετήσια αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο έφθασε το 8,4% τον Μάιο του 2026 έναντι 2,7% τον Απρίλιο.

Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 1,9% και στην ευρωζώνη 1,6%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Κύπρο (+8,4%), τη Βουλγαρία (+7,9%) και το Λουξεμβούργο (+7,8%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (-4,0%), την Εσθονία (-0,5%) και το Βέλγιο (-0,4%).

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Κύπρο (+3,7%), στο Λουξεμβούργο (+3,6%) και στην Πολωνία (+2,4%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (-2,2%), στην Κροατία (-2,0%), στο Βέλγιο και στη Λιθουανία (και οι δύο -0,7%).