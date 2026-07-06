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Στην αναβάθμιση πάρκων σε Κονιά και Αχέλεια προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στην αναβάθμιση πάρκων σε Κονιά και Αχέλεια προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπεγράφησαν στις 3 Ιουλίου 2026, στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας, συμφωνίες για την αναβάθμιση πάρκων στα δημοτικά διαμερίσματα Κονιών και Αχέλειας.

Η πρώτη συμφωνία συνάφθηκε με την εταιρεία MMV Progress Ltd και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων παιχνιδιών, καθώς και χυτού δαπέδου ασφαλείας, στο πάρκο της οδού Θησέως στα Κονιά, έναντι του ποσού των €32,395 πλέον ΦΠΑ.

Η δεύτερη συμφωνία συνάφθηκε με την εταιρεία Excelo Ltd και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων παιχνιδιών, δαπέδου ασφαλείας από σύστημα συνθετικού γρασιδιού, καθώς και βελτιωτικών εργασιών σε υφιστάμενο γήπεδο, στο κεντρικό πάρκο Αχέλειας, έναντι του ποσού των €36,840 πλέον ΦΠΑ.

Η χρονική διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης ορίζεται στους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή των συμφωνιών.

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