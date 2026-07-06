Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου τίμησε τον Οζκέρ Οζκιούρ και τη μνήμη της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ

Με έντονο συμβολισμό και μηνύματα υπέρ της ειρήνης, της επανένωσης της Κύπρου και της διατήρησης της ιστορικής μνήμης πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2026, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου, η παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου για τη ζωή του Τουρκοκύπριου αγωνιστή Οζκέρ Οζκιούρ, παράλληλα με τα εγκαίνια δικοινοτικής έκθεσης φωτογραφίας για την Πράσινη Γραμμή.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου, Δρ. Στέλιος Σοφόκλη, εξέφρασε τη συγκίνησή του, σημειώνοντας ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο της Τουρκοκύπριας δημοσιογράφου Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, την οποία χαρακτήρισε αγωνίστρια της ειρήνης και της αλήθειας για την τύχη των αγνοουμένων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Με πρωτοβουλία του τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη της.

Ο κ. Σοφόκλη καλωσόρισε τον συγγραφέα του βιβλίου, Δρ. Abdullah Korkmazhan, τον επιμελητή της ελληνικής έκδοσης και της δικοινοτικής έκθεσης Ηλία Δημητρίου, τον εκδότη της ελληνικής έκδοσης Μάριο Γεωργίου, καθώς και τη μεταφράστρια του έργου από τα τουρκικά στα ελληνικά, ακαδημαϊκό Μαρία Σιακαλλή.

Όπως ανέφερε, η επιλογή της ταυτόχρονης πραγματοποίησης της παρουσίασης του βιβλίου και της φωτογραφικής έκθεσης ήταν συνειδητή, καθώς ο Οζκέρ Οζκιούρ υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα της τουρκοκυπριακής Αριστεράς και αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, ειρηνική συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και την οικοδόμηση μιας κοινής πατρίδας για όλους τους Κυπρίους.

Ο πρόεδρος της Στέγης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη ζωή και τη δράση του Οζκέρ Οζκιούρ, ο οποίος γεννήθηκε το 1940 στα Βρέτσια της Πάφου και παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του σταθερός υπερασπιστής της επανένωσης της Κύπρου και της ομοσπονδιακής λύσης. Υπογράμμισε ότι αντιστάθηκε τόσο στις πολιτικές του Ταξίμ όσο και της Ένωσης, χαρακτηρίζοντάς τον Κύπριο πατριώτη, συνεπή διεθνιστή και διανοούμενο.

Ο Δρ. Σοφόκλη μοιράστηκε επίσης προσωπική του ανάμνηση από την πρώτη γνωριμία του με τον Οζκέρ Οζκιούρ στο Φεστιβάλ της «Χαραυγής» το 1971 στη Λευκωσία, όπου, όπως είπε, ο Τουρκοκύπριος αγωνιστής είχε πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα εμπνευσμένη ομιλία για τα ιδανικά που υπηρετούσε και για το μέλλον της Κύπρου.

Αναφερόμενος στην έκδοση του βιβλίου, σημείωσε ότι πρωτοκυκλοφόρησε στην τουρκική γλώσσα το 2003 στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και το 2004 στην Τουρκία, ενώ η ελληνική έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συνεργασία των εκδοτικών οίκων Αλμύρα και Baranga Publications.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, επισήμανε ότι, όσο το Κυπριακό παραμένει άλυτο, η παρουσίαση του βιβλίου συνοδεύεται εύλογα από τη δικοινοτική έκθεση φωτογραφίας για την Πράσινη Γραμμή, ως υπενθύμιση των συνεπειών του εθνικισμού και στις δύο κοινότητες και ως κάλεσμα για συνέχιση της προσπάθειας προς την ειρηνική επανένωση του τόπου.