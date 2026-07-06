Προειδοποιεί το Τμήμα Γεωργίας: Μην φέρνετε φυτά και σπόρους από το εξωτερικό - Κίνδυνος για το περιβάλλον και την οικονομία της Κύπρου

Έκκληση προς το ταξιδιωτικό κοινό απηύθυνε τη Δευτέρα το Τμήμα Γεωργίας, προειδοποιώντας πως ένα φυτό ή λίγοι σπόροι που φέρνουμε μαζί μας ως ενθύμιο μπορεί, χωρίς να το αντιληφθούμε, να αποτελέσουν απειλή για το φυσικό περιβάλλον, τη γεωργία και την οικονομία της Κύπρου.

Σύμφωνα με το Τμήμα, η Κύπρος συμμετέχει για τέταρτη και τελευταία χρονιά στην ευρωπαϊκή εκστρατεία #PlantHealth4Life, η οποία ολοκληρώνεται φέτος, σηματοδοτώντας την κορύφωση μιας κοινής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της EFSA και 33 χωρών, και ενισχύει το μήνυμα ότι η υγεία των φυτών συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητά μας και καλεί τους πολίτες να συνεχίσουν να εφαρμόζουν απλές, υπεύθυνες πρακτικές και μετά την ολοκλήρωσή της.

Όπως αναφέρεται, φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης που μεταφέρονται από το εξωτερικό ενδέχεται να φιλοξενούν έντομα, ασθένειες ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς που δεν υπάρχουν στην Κύπρο, ενώ η εισαγωγή τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στη γεωργική παραγωγή.

Επισημαίνεται ότι ένα φυτό από το εξωτερικό μπορεί να μεταφέρει επιβλαβή έντομα, όπως το «κόκκινο σκαθάρι του φοίνικα», που έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τα φοινικόδεντρα στο νησί, καθώς και παθογόνους οργανισμούς, όπως μύκητες ή βακτήρια, που απειλούν καλλιέργειες όπως οι ελιές, τα αμπέλια και τα εσπεριδοειδή, με την εξάπλωση τέτοιων οργανισμών να έχει σοβαρό πιθανό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην οικονομία, επηρεάζοντας τόσο τα οικοσυστήματα όσο και το εισόδημα των γεωργών.

Το Τμήμα Γεωργίας καλεί τους πολίτες να ζητούν ενημέρωση από το Τμήμα Γεωργίας πριν μεταφέρουν φυτά ή σπόρους από άλλη χώρα, να αποφεύγουν τη μεταφορά φυτικών προϊόντων στις αποσκευές τους, ιδιαίτερα αν δεν είναι πιστοποιημένα, να ελέγχουν τα φυτά τους και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη ή προσβολή.

«Λόγω του μικρού της μεγέθους και της πλούσιας αλλά ευαίσθητης χλωρίδας της, η Κύπρος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην εισαγωγή επιβλαβών οργανισμών. Η προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς απαιτεί τη συμβολή όλων», σημειώνεται σχετικά.

«Η συμμετοχή της Κύπρου στο τέταρτο και τελευταίο έτος της εκστρατείας #PlantHealth4Life, που ολοκληρώνεται φέτος, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Μέσα από καθημερινές, υπεύθυνες επιλογές μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην προστασία των φυτών, του περιβάλλοντος και του μέλλοντός μας», δήλωσε η Δρ Άνθεμις Μελιφρονίδου – Παντελίδου, Ανώτερη Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων και υπεύθυνη για θέματα Φυτοϋγείας του Τμήματος Γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της εκστρατείας https://www.efsa.europa.eu/cyEL/plh4l καταλήγει η ανακοίνωση.