Καμία σχέση με δικοινοτική βία και μίσος η επίθεση σε Τ/κ στην Αγ. Νάπα

Δεν προκύπτει, από τις μέχρι στιγμής έρευνες της Αστυνομίας, ότι πρόκειται για περιστατικό συμπεριφοράς μίσους και εχθρότητας απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα το επεισόδιο με τον σοβαρό τραυματισμό 47χρονου Τουρκοκύπριου, που συνέβη τα ξημερώματα Κυριακής σε κεντρικό δρόμο της Αγίας Νάπας. Παρόλο που κάποιοι στα κατεχόμενα επιχείρησαν, αρχικά, να δώσουν τέτοια διάσταση στο περιστατικό βίας, εντούτοις από τις ανακρίσεις προκύπτει ότι είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία, για λόγους που διερευνώνται, μεταξύ του τραυματία και τεσσάρων νεαρών που συνελήφθησαν ήδη ως ύποπτοι, όλοι κάτοχοι σουηδικών διαβατηρίων, με καταγωγή από την Αλβανία, τη Χιλή και το Ιράκ. Οι συλληφθέντες ήταν τουρίστες στην Κύπρο και χθες Δευτέρα θα αναχωρούσαν από το νησί. Αρχικά συνελήφθησαν τρεις νεαροί, οι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου και προφυλακίστηκαν για οκτώ ημέρες, ενώ αργότερα χθες συνελήφθη στο αεροδρόμιο και τέταρτος 18χρονος, ο οποίος θα οδηγηθεί σήμερα στο δικαστήριο. Εναντίον τους διερευνάται το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Μιλώντας χθες στον «Π», ο δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου επικαλέστηκε ενημέρωση από αξιωματικούς της Αστυνομίας που διερευνούν το επεισόδιο, σύμφωνα με την οποία είχε προηγηθεί παρεξήγηση και λογομαχία μεταξύ του θύματος και των υπόπτων έξω από γνωστό κλαμπ, προφανώς για προσωπικές διαφορές, έπειτα από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Σε κάποια στιγμή ένας εκ των υπόπτων που καβγάδιζε με τον Τουρκοκύπριο τον γρονθοκόπησε, με αποτέλεσμα το θύμα να χτυπήσει με το κεφάλι στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά. «Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το επιλήψιμο σε σχέση με την καταγωγή ή την εθνότητα του θύματος. Ήταν προσωπικές οι διαφορές μεταξύ τους. Ως δήμος, έχουμε ζητήσει από τον υπουργό Δικαιοσύνης επιπρόσθετη αστυνόμευση λόγω και της επικείμενης άφιξης στην Αγία Νάπα νεολαίας τουριστών τις προσεχείς μέρες. Ήδη υπήρξε σημαντική αύξηση στις περιπολίες, ενώ σύντομα θα αυξηθεί περαιτέρω η αστυνόμευση στην περιοχή μας», επισήμανε. Υπενθυμίζεται, ότι γύρω στις 6.00 π.μ. άνδρες της Αστυνομίας εντόπισαν τον 47χρονο Τουρκοκύπριο τραυματισμένο στην οδό Αγίας Μαύρης. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή. Η σύλληψη των υπόπτων έγινε έπειτα από αξιολόγηση οπτικού υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Τι είπαν στα κατεχόμενα

Το θέμα έτυχε ευρείας κάλυψης από τον τουρκοκυπριακό Τύπο, με τον Τουφάν Ερχιουρμάν να ζητά πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση της υγείας του συμπολίτη μας και τη νομική διαδικασία που αφορά το περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό εάν υπάρχουν νέες εξελίξεις. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συμπολίτη μας και εκφράζω τις ευχές μου για περαστικά στην οικογένειά του», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Πιο έντονος στις δηλώσεις του παρουσιάστηκε ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος είπε πως εάν διαπιστωθεί πως πίσω από την επίθεση υπάρχει εθνοτικό μίσος ή εχθρότητα απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απλό ατομικό έγκλημα. «Μια τέτοια περίπτωση θα συνιστούσε σοβαρό έγκλημα μίσους που στρέφεται κατά της κοινωνικής ειρήνης, της βούλησης για συνύπαρξη και των ανθρωπιστικών αξιών», δήλωσε, προσθέτοντας πως ο τουρκοκυπριακός λαός δεν είναι απροστάτευτος.

Το 3ο σοβαρό περιστατικό βίας

Το επεισόδιο με τον τραυματισμό του 47χρονου Τουρκοκύπριου είναι το τρίτο σοβαρό περιστατικό βίας που λαμβάνει χώρα στην Αγία Νάπα σε λιγότερο από έναν μήνα. Τα περιστατικά αυτά χαλούν την εικόνα του τουριστικού θερέτρου της ελεύθερης Αμμοχώστου. Τα ξημερώματα της 17ης Ιουνίου σημειώθηκε συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στην οδό Λουκά Λουκά, όπου δύο νεαροί Ισραηλινοί καβγάδισαν με Ελληνοκύπριο. Στη συμπλοκή επενέβησαν και δύο Κύπριοι φρουροί ασφαλείας για να χωρίσουν τα άτομα που καβγάδιζαν. Ο ένας από τους Ισραηλινούς, 21 χρόνων, ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τόσο τον Κύπριο με τον οποίο καβγάδιζε, όσο και τους δύο φρουρούς ασφαλείας. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στο νοσοκομείο. Οι δύο Ισραηλινοί προφυλακίστηκαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Λίγες μέρες αργότερα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο από τον Βρετανό Streamer Χάρισον Σάλιβαν, ο οποίος δραστηριοποιείται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται νέο επεισόδιο άγριας συμπλοκής σε δρόμους της Αγίας Νάπας με εικόνες βίας και έντασης, το οποίο προκάλεσε εκ νέου αναστάτωση.