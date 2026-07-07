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Τουριστικά καταλύματα: Ιούλιο και Αύγουστο το 30% διανυκτερεύσεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στην Κροατία, το 54,5% των διανυκτερεύσεων το 2025 καταγράφηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο

Το 29,8%  όλων των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο και το 31,1% σε ολόκληρη την ΕΕ το 2025 πραγματοποιήθηκε κατά τους 2 πιο πολυσύχναστους μήνες,  Ιούλιο και Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η εποχικότητα του τουρισμού καθορίζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες και η γεωγραφική θέση, σε συνδυασμό με κοινωνικές και πολιτιστικές επιρροές, όπως οι σχολικές διακοπές.

Το εποχικό μοτίβο ήταν πιο έντονο στην Κροατία, όπου το 54,5% των διανυκτερεύσεων το 2025 καταγράφηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (43,4%) και την Ελλάδα (41,6%).

Η Μάλτα (21,9%), η Γερμανία (24,0%) και η Φινλανδία (24,1%) είχαν τα χαμηλότερα μερίδια

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ΞενοδοχείαΤουρισμόςτουρισμόςΤΟΥΡΙΣΤΕΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣEUROSTAT

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