Ιστορική καμπή στη Γάζα: Η Χαμάς διαλύει την κυβέρνησή της έπειτα από 20 χρόνια για να παραδώσει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη διάλυση του κυβερνητικού οργάνου που διοικούσε τη Λωρίδα της Γάζας επί σχεδόν δύο δεκαετίες, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη της πολιτικής διοίκησης από μια τεχνοκρατική επιτροπή στην πολύπαθη και υπό πολιορκία παλαιστινιακή περιοχή, μεταδίδει το Al Jazeera.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική πολιτική μεταβολή για τη Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα από το 2007, όταν κατέλαβε τον έλεγχο της περιοχής από τη Φατάχ, μετά τη νίκη της στις παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, μετά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η Χαμάς είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να αποχωρήσει από την καθημερινή διακυβέρνηση της Γάζας, ωστόσο το ζήτημα του αφοπλισμού της παραμένει άλυτο.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας αναφέρεται ότι ο επικεφαλής της Κυβερνητικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης, Μοχάμεντ αλ Φάρα, υπέβαλε την παραίτησή του και ανακοίνωσε τη διάλυση της Επιτροπής, «ως ένδειξη της σοβαρότητας των μέτρων αυτών, σε εφαρμογή των συμφωνημένων ρυθμίσεων και με στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας διοικητικής μετάβασης».

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση επιθυμεί την άμεση εγκατάσταση της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), η οποία προβλέπεται, σύμφωνα με σχέδιο που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αναλάβει τη μελλοντική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Η Χαμάς έκανε ένα νέο βήμα, καθώς δεν θα βρίσκεται πλέον επικεφαλής της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας, ώστε να μην υπάρχουν προσχήματα για την κατοχική δύναμη, η οποία συνεχίζει την επιθετικότητά της και τον πόλεμο εξόντωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κάσεμ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η NCAG θα εισέλθει σύντομα στη Γάζα, διαβεβαιώνοντας ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να μεταβιβάσει στην επιτροπή τις κυβερνητικές αρμοδιότητές της, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της διαδικασίας.

Όπως μετέδωσε από την Πόλη της Γάζας ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Χάνι Μαχμούντ, η ανακοίνωση της Χαμάς θεωρείται πολιτικά ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκλαμβάνεται ως παραχώρηση με στόχο να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να ανοίξει ο δρόμος για την άφιξη της τεχνοκρατικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει τη διοίκηση της περιοχής έπειτα από μήνες εντεινόμενου διοικητικού κενού.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν σημαίνει πως η Χαμάς εγκαταλείπει τον πολιτικό ή στρατιωτικό της ρόλο στη Γάζα, αλλά ότι αποσύρεται από την άμεση άσκηση της πολιτικής διοίκησης.

Ο επικεφαλής της NCAG, Άλι Σάαθ, χαιρέτισε την απόφαση της Χαμάς, δηλώνοντας μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επιτροπή είναι «πλήρως έτοιμη να αναλάβει τις εθνικές της ευθύνες μόλις διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι και οι απαιτούμενες δυνατότητες».

Από την πλευρά του, ο Νικολάι Μλαντένοφ, επικεφαλής του Board of Peace for Gaza, του αμερικανικής στήριξης φορέα που προβλέπεται να επιβλέπει το έργο της NCAG, δήλωσε ότι η απόφαση «υπογραμμίζει τη σημασία της επιτυχούς ολοκλήρωσης των συζητήσεων για τον οδικό χάρτη», προσθέτοντας ότι αποτελεί «τη γέφυρα μεταξύ των δηλώσεων και της εφαρμογής».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Μλαντένοφ ανέφερε ακόμη ότι, μόλις επιτευχθεί συμφωνία για τις εναπομείνασες διατάξεις εφαρμογής, η NCAG θα είναι σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Η NCAG παραμένει εδώ και μήνες εκτός της Λωρίδας της Γάζας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Al Jazeera, το Ισραήλ αντιτίθεται στην είσοδό της στον αποκλεισμένο θύλακα.

Το Ισραήλ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στη Χαμάς να συνεχίσει να κυβερνά τη Γάζα, ενώ, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, απορρίπτει και το ενδεχόμενο άμεσης ανάληψης της διοίκησης από την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ασκεί τον έλεγχο στη Δυτική Όχθη.

Με πληροφορίες από το Al Jazeera