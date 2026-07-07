Προμηνύεται κατασκευαστικό «μπουμ»: Αύξηση 44% στις άδειες οικοδομής

Σημαντική αύξηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα προμηνύεται για το επόμενο διάστημα, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, εκδόθηκαν 2.276 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.580 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 44,1%.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 41,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 40,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 58,4%.

Όσον αφορά το Μάρτιο, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν ανήλθε στις 776. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €433,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 353,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.940 οικιστικές μονάδες.