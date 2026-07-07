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Προμηνύεται κατασκευαστικό «μπουμ»: Αύξηση 44% στις άδειες οικοδομής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, εκδόθηκαν 2.276 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.580 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους

Σημαντική αύξηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα προμηνύεται για το επόμενο διάστημα, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, εκδόθηκαν 2.276 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.580 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 44,1%.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 41,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 40,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 58,4%.

Όσον αφορά το Μάρτιο,  ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν ανήλθε στις 776. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €433,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 353,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.940 οικιστικές μονάδες.

 

 

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