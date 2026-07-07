Φιντάν ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ: «Όχι σε αποκλεισμούς συμμάχων από τις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες»

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως ανοικτές και συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, διαμηνύει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε ανάρτησή του ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα.

Ο Φιντάν υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την αντίδραση της Συμμαχίας, χαρακτηρίζοντάς τους πλέον «στρατηγικά βάρη».

«Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη», αναφέρει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς που αφήνουν εκτός συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, το σκηνικό έχει πλέον στηθεί στην Άγκυρα, όπου η Τουρκία, υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Συμμαχίας.

Ο Φιντάν υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Άγκυρα δεν θα αφορούν μόνο τις άμεσες προκλήσεις, αλλά θα διαμορφώσουν το ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια.

Όπως σημειώνει, η συλλογική άμυνα παραμένει ο πυρήνας του ΝΑΤΟ, όμως το στρατηγικό περιβάλλον αλλάζει ραγδαία. Οι απειλές, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πλέον πολυδιάστατες, ταχύτερες και πιο σύνθετες.

Ο ίδιος αναφέρει ότι τα παραδοσιακά κριτήρια δεν αρκούν πλέον για να αποτυπώσουν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αυτό που μετρά, όπως τονίζει, είναι το αποτέλεσμα: αναπτυξιακές δυνατότητες, βιομηχανική ισχύς και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι μόνο το πώς απαντούμε, αλλά το πώς οργανώνουμε τη συνεργασία με τρόπο που να αντανακλά τις σημερινές πραγματικότητες», σημειώνει ο Φιντάν.

Κατά τον ίδιο, η Σύνοδος της Άγκυρας θα καθοδηγήσει τη Συμμαχία στην προσαρμογή των δομών της στον νέο κόσμο που έχει απέναντί της.

Ο στόχος της Τουρκίας, όπως καταλήγει ο Χακάν Φιντάν, είναι σαφής: «Μια πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική Συμμαχία».

Πηγή: ΚΥΠΕ