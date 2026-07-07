Κυπριακό: Σε ανοικτή γραμμή με την ηγεσία της ΕΕ ο Χριστοδουλίδης ενόψει του δείπνου με Ερντογάν - Σε τι διαφωνεί με ΟΗΕ

Την εκτίμηση ότι είναι εφικτό να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της λύσης του Κυπριακού εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Με το βλέμμα στραμμένο στο αυριανό κρίσιμο δείπνο των ηγετών της ΕΕ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Χριστοδουλίδης αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Βρυξέλλες, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η Λευκωσία δεν επιδιώκει πιεστικά χρονοδιαγράμματα, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία των διαπραγματεύσεων.

Σε δηλώσεις του πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η σημερινή κινητικότητα στο Κυπριακό είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της κυπριακής πλευράς, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ήταν οι δικές μας ενέργειες που οδήγησαν σε αυτή την κινητικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εκείνο που κρατώ από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, είναι η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε.

Όπως σημείωσε, η προσπάθεια για ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό ξεκίνησε ακόμη και πριν από την εκλογή του, παρά την κριτική που, όπως ανέφερε, είχε δεχθεί τότε. «Βλέπουμε σήμερα ότι αυτή η πολιτική φέρνει αποτελέσματα», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο αυριανό δείπνο μεταξύ του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα της συνάντησης ούτε αν θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της σύγκλησης της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης.

«Όλα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά, από τη στάση και από όσα θα αναφέρει ο Τούρκος Πρόεδρος, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εμείς κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο, άρα να αναμένουμε αύριο και θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε», είπε.

Ο Πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Θέλω να σας πω ότι είμαι σε συνεχή επαφή, ειδικότερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Αντόνιο Κόστα. Και χθες είχα ανταλλάξει κάποια πολύ συγκεκριμένα μηνύματα με την Πρόεδρο της Επιτροπής και σήμερα έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε αργότερα το απόγευμα τηλεφωνικώς», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τρεις Ελληνοκύπριους που έχουν συλληφθεί στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος εξέφρασε τη διαφωνία του με την προσέγγιση που, όπως είπε, ακολουθούν τα Ηνωμένα Έθνη.

«Υπάρχει μια προσέγγιση από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, την οποία δεν ασπάζομαι, που προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν γράψουν κάτι αρνητικό για τη μία πλευρά, θα βρουν να γράψουν και για την άλλη», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ουσία των διαπραγματεύσεων.

«Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις διαπραγματεύσεις. Συζητάμε αυτή τη στιγμή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η ίδια η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, όταν επισκέφθηκε την τελευταία φορά την Κύπρο, μετέφερε και στους δύο ηγέτες ότι η επικέντρωση, στη βάση των οδηγιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είναι η ουσία του Κυπριακού, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών», ανέφερε.