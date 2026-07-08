Παραλίμνι: Αρχές του 2027 έτοιμο το πολυώροφο πάρκινγκ δίπλα από το δημοτικό μέγαρο

Τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται, εκτός απροόπτου, να παραδοθεί στο κοινό ο καινούργιος στεγασμένος πολυώροφος χώρος στάθμευσης του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, ο οποίος ανεγείρεται στο δημοτικό διαμέρισμα Παραλιμνίου, δίπλα από το δημοτικό μέγαρο της πόλης. Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, όπως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος κατά την τελευταία επιτόπια επίσκεψή του στο εργοτάξιο, στην οδό Αντώνη Παπαδόπουλου. Κατά την επιθεώρηση, που έγινε στην παρουσία κι εκπροσώπων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, έγινε λεπτομερής ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες αυτή την περίοδο βρίσκονται στο στάδιο σκυροδέτησης της πλάκας θεμελίωσης. Ο νέος στεγασμένος πολυώροφος χώρος στάθμευσης θεωρείται σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο με την υλοποίησή του αναμένεται να ενισχύσει τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο του Παραλιμνίου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στην εξυπηρέτηση των κατοίκων κι επισκεπτών της περιοχής. Συγκεκριμένα, θα διαθέτει περίπου 300 θέσεις στάθμευσης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και οχημάτων ΑμεΑ. Το συνολικό κόστος κατασκευής του πολυώροφου πάρκινγκ θ’ ανέλθει στα 6 εκατ., 762 χιλιάδες ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 5/6 από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί την πρώτη φάση της γενικής αναβάθμισης που προγραμματίζεται προσεχώς στο κέντρο Παραλιμνίου. Οι επόμενες δύο φάσεις αφορούν την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας παρά την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και την αναβάθμιση-ανακατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων στον πυρήνα της πόλης.

Η κεντρική πλατεία

Όσον αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Παραλιμνίου, ο δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος δήλωσε ότι ήδη έχει εγκριθεί η οικοδομική άδεια και πλέον ο δήμος προχωρεί με την υλοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων και τον καταρτισμό των τεχνικών όρων για σκοπούς εξασφάλισης της πολεοδομικής άδειας. «Στόχος μας είναι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027 να είμαστε σε θέση να προκηρύξουμε τον διαγωνισμό για τα κατασκευαστικά έργα», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως μαζί με τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης θα είναι δύο έργα που θα εκσυγχρονίσουν το κέντρο του Παραλιμνίου. Παράλληλα, ο δήμος «τρέχει» τις διαδικασίες και για το έργο αναβάθμισης-ανακατασκευής των δρόμων στον πυρήνα Παραλιμνίου, το οποίο επίσης θ’ αλλάξει προς το καλύτερο την όψη της περιοχής. Ο κ. Νικολέττος είπε ότι για τα έργα στον πυρήνα αναμένεται προσεχώς η εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας. Πάντως, ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι τα δύο έργα, δηλαδή η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και η αναβάθμιση δρόμων στον πυρήνα, θα εκτελεστούν σε ξεχωριστές χρονικές περιόδους, ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη ταλαιπωρία των δημοτών.