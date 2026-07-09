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Καρότσα γεμάτη αδασμοφορολόγητα εντοπίστηκε στην Αγία Νάπα – Ψάχνουν τον ιδιοκτήτη με αποτυπώματα και DNA

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι «στις 8/7/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών που εξασφάλισε η Αστυνομία, πραγματοποιήσαν κοινή έρευνα σε ρυμουλκούμενη καρότσα που βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή της Αγίας Νάπας».

Μεγάλη ποσότητα αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, την Τετάρτη, σε ρυμουλκούμενη καρότσα στην περιοχή της Αγίας Νάπας, σε κοινή επιχείρηση του Τμήματος Τελωνείων και της Αστυνομίας. Η υπόθεση διερευνάται με πρωταρχικό στόχο τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη της καρότσας.

Σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι «στις 8/7/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών που εξασφάλισε η Αστυνομία, πραγματοποιήσαν κοινή έρευνα σε ρυμουλκούμενη καρότσα που βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή της Αγίας Νάπας».

Αναφέρεται ότι «κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, οι οποίες δεν έφεραν τις προβλεπόμενες σημάνσεις για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα».

Συγκεκριμένα εντός της καρότσας εντοπίστηκαν 406 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 64 κούτες των 100 cigarillos η κάθε μία, 40 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, 267 συσκευασίες καπνού για ναργιλέ των 250 γραμμαρίων το καθένα (σύνολο 66 κιλά και 750 γραμμάρια), 55 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 50 γραμμαρίων το καθένα (σύνολο 2 κιλά και 750 γραμμάρια)».

Σημειώνεται πως «λόγω μη εντοπισμού του ιδιοκτήτη της καρότσας κρίθηκε σκόπιμη η παραβίαση της κλειδαριάς της, στην παρουσία του Κοινοτάρχη Αγίας Νάπας».

Αναφέρεται ότι «η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το Τελωνείο Λάρνακας σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας με πρωταρχικό στόχο τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη της καρότσας, κατόπιν επιστημονικών εξετάσεων τόσο δακτυλικών αποτυπωμάτων όσο και γενετικού υλικού που συλλέχθηκαν από την σκηνή εντοπισμού των καπνικών προϊόντων».

ΚΥΠΕ

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