Στο Κακουργιοδικείο 36χρονος για απαγωγή δύο γυναικών και απειλές με μαχαίρι στη Λάρνακα

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παραπέμφθηκε ο 36χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απαγωγής δύο γυναικών και απειλής με μαχαίρι εναντίον τους. Το συμβάν έγινε σε διαμέρισμα στη Λάρνακα τον Μάρτιο του 2026. Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, ενώ στις 16 Ιουλίου αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο 36χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν αρπαγή/απαγωγή ατόμων με σκοπό τον περιορισμό τους, αρπαγή/απαγωγή με σκοπό την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή βιαιοπραγίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, άσκηση ψυχολογικής βίας, μαχαιροφορία και παράνομη είσοδο.

Επόμενη δικάσιμος ορίστηκε στις 16 Ιουλίου για να απαντήσει ο κατηγορούμενος να απαντήσει παραδοχή ή μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο κατηγορούμενος τελεί υπό κράτηση.

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